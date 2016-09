"Si en el grupo hay cenicienta, somos nosotros"

Cuando en el verano de 2009 un Hugo Mallo recién entrado en la mayoría de edad se acomodaba en la primera plantilla del Celta, pensar en una competición europea sonaba a quimera. El equipo celeste acababa de salvar la categoría en Segunda la anterior campaña con sufrimiento y todavía necesitaría tres temporadas más para retornar a la élite. Ahora, siete años después, aquel joven canterano es ya el capitán de la primera plantilla y mañana verá cumplido su sueño de jugar con la camiseta céltica en Europa.

"Es un sueño que se puede hacer realidad. Esperemos que disfrutemos todos los que estuvimos aquí desde chavales. Hay que aprovecharlo, será una experiencia bonita y que no olvidaremos en nuestra carrera", comentó ayer a menos de 24 horas de subirse al avión hacia Lieja. En cualquier caso, el marinense no deja que la ilusión lo ciegue y llama a la prudencia dada la inexperiencia continental del equipo en los últimos lustros. "Estamos en un grupo difícil pero creo que podemos dar un gran paso y veo opciones de clasificarse. Pero hay que tener los pies en el suelo, empezar por ganar el primer partido el jueves y poco a poco. No creo que haya una cenicienta y si la hay, en tal caso somos nosotros, que llevamos diez años sin jugar la UEFA. El Standard jugó hace poco y está más acostumbrado que nosotros a las competiciones europeas", señaló el lateral.

El debut europeo coge al equipo en dudas tras su mal comienzo de Liga y su irregularidad en el juego. Pero Mallo confía en que el duelo en Bélgica sirva de punto de inflexión. "Es obvio que no hemos empezado de la mejor manera, estamos muy dolidos pero tenemos la revancha este jueves. Aunque no sea Liga, queremos empezar ganando, cambiar la dinámica sobre todo y luego pensar en el partido de Pamplona", analizó el capitán, quien no cree que en tal situación moleste el partido continental: "No molesta. Quiero jugar el jueves, el miércoles ya, cuanto antes para sacarse esta sensación mala que tenemos tras el partido con el Atlético. Este partido de UEFA tiene que ser una ayuda, una motivación".

De lo sucedido en las tres primeras jornadas, Mallo aboga por quedarse con los buenos minutos habidos y desterrar los malos. "Hemos tenido las dos caras y nos tenemos que quedar con la buena. Hicimos muy buenos minutos contra el Madrid y en la primera parte contra el Atlético y ésa es la línea a seguir. Lo que no puede ser es la segunda cara. Tenemos que mejorar todo, hacer reflexión cada uno porque creo que a día de hoy no hemos rendido lo que todo el mundo espera de cada uno de nosotros", adujo.

De la segunda mitad ante el Atlético saca en conclusión que "aunque vayamos perdiendo, no podemos bajar los brazos tan fácilmente", pero deja claro que "no veo falta de actitud en este equipo en ningún jugador". También defiende el capitán que en cuanto a la preparación física, "lo único que hemos notado de nuevo en la pretemporada son los viajes", aunque enseguida se apresuró a aclarar que "no perjudicaron".n