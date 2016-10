El Granitos Ibéricos gana con Cerillo su primer partido

En una jornada en la que todos los equipos de arriba cumplieron con victorias hasta contundentes, la gran noticia estuvo en la zona baja. Porque el Granitos Ibéricos logró en el derbi vigués con el Academia Octavio su primera victoria –y sus primeros puntos– de la temporada (33-27), que le da vida aunque no le permita abandonar el puesto de colista, y presentó en sociedad a su nuevo fichaje, todo un ilustre como José Ángel Fernández Sedano 'Cerillo'.

Quiso el destino que el veterano extremo vigués, con toneladas de experiencia en Liga Asobal, estrenase su nueva camiseta al que fue el equipo de su carrera, el Octavio. Aunque cierto es que ya había defendido los colores del Carballal hace lustros cuando este conjunto hacía las veces del filial académico. En su primera comparecencia bajo las órdenes del que fue su compañero muchos años en el Octavio Fran González, el vigués aportó siete goles, siendo el máximo realizador de su equipo.

En el duelo vigués, el Octavio comenzó mandando apoyándose, de nuevo, en los goles del serbio Simic, que esta vez se fue hasta los 12. Pero al descanso la guerra ya estaba empatada (16-16). La última ventaja académica fue el 16-17 nada más arrancar al segunda mitad. A partir de ahí, mandó el Granitos con rentas de hasta cinco goles que supo mantener ante un rival con sólo 12 jugadores.

Los de arriba, como queda dicho, no fallaron. El líder Calvo Xiria se impuso en Carballo ante el filial del Balonmán Cangas, un Luceros que se vio desbordado por su rival desde la mitad de la primera parte para acabar cediendo (27-17). Segundo sigue el Acanor Atlético Novás, que sigue invicto y en casa del Saeplast Cañiza sumó la quinta victoria del curso (22-29) pese a las bajas.

Se mantiene tercero el Embutidos Lalinenses tras su victoria (16-25) en la pista del Rasoeiro. Y con una sola derrota sigue cuarto empatado con el bloque lalinense el Rodosa Chapela, que realizó un ejercicio de balonmano ofensivo en su visita al filial del Teucro (29-29), que decantó en la segunda parte.

Coque Fontenla anotó otros 12 goles para llevar a una contundente victoria (35-26) al Construcciones Castro Porriño ante su afición contra un Seis do Nadal que al descanso ya perdía de 10 goles (18-8). Por último, el Lavadores le aguantó el tipo a la SAR Plastic Omnium hasta el descanso (11-12). Después, sucumbió (18-27) y es penúltimo.n