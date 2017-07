Graña, campeón del mundo

La cantera canguesa de piragüismo sigue produciendo medallas internacionales. Concretamente, la del Náutico de Rodeira y específicamente en canoa. Si David Barreiro lograba hace un mes un bronce en el Europeo júnior (C1 500), su compañero Pablo Graña fue un par de pasos más allá ayer al proclamarse campeón del mundo júnior en C1 200, dentro del certamen que se disputó hasta ayer en la localidad rumana de Pitesti.

A Graña no le afectó la desilusión sufrida el sábado en el C2 1.000, cuando junto al también gallego Noel Domínguez se quedó a 160 milésimas del podio. En un barco, además, no patrocinado por la Federación Española, lo que obligó a los propios palistas y a sus clubes a sufragar los gastos. Pese a todo, el cangués sabía que disponía ayer de una nueva oportunidad y no la dejó escapar. Llegaba a la final con la segunda mejor marca en semifinales, pero en el trazado decisivo, fue el más veloz con una marca de 42.316.

Como es habitual en distancias tan cortas, la separación entre los palistas fue mínima. Así, la plata se la colgó el ucraniado Denys Filatov (42.376), mientras que el bronce fue para el bielorruso Ryhor Maisiuk (42.388).

No fue la del deportista del Náutico de Rodeira la única medalla gallega de la jornada. Así, la palista de Ribadumia María Pérez (Náutico O Muiño) y la de Pontevedra Antía Jácome (Ciudad de Pontevedra) se colgaron la plata en el C2 200 de la categoría juvenil, siendo únicamente superadas por las serbias Nikolina Mijuskovic y Nikolina Milic (46.020 y 46.520). Ambas repitieron en la final de C2 500, acabando séptimas. Y, de por medio, Antía también remó la de C1 200, siendo sexta. La última presea gallega fue la plata, ésta sub-23, de la cesureña Camila Morrison junto a la catalana Laia Pelachs en el K2 500 con un tiempo de 1:42.520, a tan sólo 204 milésimas de Polonia.