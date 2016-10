Gran papel del Maniotas

La cantera del Maniotas vive un magnífico momento de forma, como han demostrado las jóvenes gimnastas del club vigués en los últimos días. La entidad presidida por Paula García, que este año ha cumplido tres décadas de historia, ha conseguido clasificar a cuatro equipos para el Campeonato de España de rítmica y, además, subió a su conjunto benjamín al podio de la Euskalgym, la XI Gala Internacional de gimnasia rítmica.

El Campeonato de España, que se celebrará entre el 1 y el 4 de diciembre en Murcia, verá competir a cuatro equipos del Maniotas, tras los buenos resultados obtenidos por el club vigués en un Campeonato de Galicia en el que ejerció de anfitrión. El Maniotas metió a dos conjuntos en el Nacional de Valladolid 2015, por lo que dobla los resultados del año pasado.

Además, el Maniotas completó un gran papel en la Euskalgym, el evento gimnástico más importante del país y que se celebró el pasado fin de semana en el pabellón Buesa Arena de Vitoria. Allí se reunieron 300 conjuntos de catorce autonomías para competir en el torneo base y el federado, entre ellos las jóvenes valores del club vigués, dirigidas por Menchu Suárez.

El equipo benjamín del Maniotas, que desplazó un total de cinco conjuntos, fue el que mejor resultado obtuvo, al subirse al podio con una magnífica tercera plaza.

Además, las gimnastas de la entidad olívica tuvieron la oportunidad de conocer a la campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro 2016, la rusa Margarita Mamún. Las representantes del Maniotas le entregaron una medalla muy especial que la mejor gimnasta del mundo compartió a través de las redes sociales. "The biggest medal from my lovely Spain! (La medalla más grande de mi adorada España) ¡Muchas gracias! Os quiero a todos!, escribió la deportista rusa en señal de agradecimiento a las gimnastas viguesas.

El próximo mes de diciembre, el Maniotas tratará de volver a demostrar la buena salud de su cantera, esta vez en el Campeonato de España de Murcia.n