"El gol nos trastocó los planes"

nnn El defensa del Barcelona Gerard Piqué fue uno de los protagonistas del partido de ayer en Balaídos porque en la segunda parte comandó el intento de remontada de su equipo con dos goles y una presencia continúa en ataque. Sobre lo sucedido en el campo, indicó que "en la primera parte hemos empezado bien, pero el gol del Celta nos trastocó los planes, nos dejó tocados e hicieron dos goles muy rápidos. No han llegado mucho, pero todo lo que llegaron lo convirtieron en gol. En la segunda mitad, no teníamos nada a perder, nos la hemos jugado y casi nos sale bien".

El defensa añadió al terminar el partido en declaraciones a Movistar+ que "ellos jugaron mucho mejor antes del descanso. El gol nos dejó mal y después marcaron dos rápido. Si tenemos que rescatar algo de este partido es la reacción en la segunda mitad, el orgullo que ha tenido. Tenemos mucho que mejorar, queda mucha liga y todos los equipos están perdiendo puntos"

Uno de los puntos que generó cierta polémica en el enfrentamiento fue la suplencia de Andrés Iniesta y su inclusión en el descanso por parte de Luis Enrique. Sobre este aspecto, el zaguero indicó que "es fácil decirlo ahora. Con el partido finalizado. El equipo que puso el míster es el mejor que el creía y no vamos a analizar jugador por jugador"

El cuarto gol del Celta llegó en un error del portero Ter Stegen,que intenta elevar es esférico por encima de Tucu Hernández y el futbolista golpea el balón y lo intruduce al fondo de la portería visitante. Piqué indicó que "Ter Stegen es muy bueno con los pies, iniciamos muchas jugadoras gracias a él y todos cometemos errores. Sé que, por su forma de ser, este tipo de cosas no le afecta y es una jugada en la que seguro que podía haber arriesgado menos, pero en muchas otras arriesga y nos va muy bien para el equipo. Creo firmemente que tiene que seguir jugando así".

De esta forma, el central resumió un partido con hasta siete goles en Balaídos y en el que el propio Piqué tuvo mucho protagonismo porque anotó el primero y el tercero de su equipo. En el descuento tuvo un rematar para empatar.n