Un gol e nada máis

O Choco non tivo o día en ataque e o Deportivo B rentabilizou ó máximo o gol inicial de Óscar 'Pinchi' no segundo minuto de partido. Non amosou moito máis en Santa Mariña, pero foi sufiente para continuar no liderado de Terceira División.

Precisamente, o tanto que resolveu o encontro chegou cedo. Unha falta lateral pasou entre a defensa e Cortegoso, recolleuna Molina preto da liña de fondo e pasou atrás para a chegada do extremo Pinchi, que dende o punto de penalti superou a Cortegoso.

O equipo de Marcos Montes tiña a obriga de dar un paso adiante, pero non atopou a maneira de superar á defensa coruñesa, moi estable. As únicas ocasións locais chegaron no primeiro tempo en varias faltas nas proximidades do área de Álex Cobo, pero que non levaron gran perigo.

Tras o descanso, o Choco careceu de perigo e o Deportivo B deixou morrer o partido sen apenas atacar e coa única misión de gañar para continuar no liderado. Perdas de tempo, paradas e ata sete minutos de desconto, pero sen goles. O Choco ten unha marxe de catro puntos sobre o descenso que marca o Castro e a vindeira semana visita ó Ribadumia, situado na metade da táboa.

Choco:

Cortegoso, Gonzalo, Javi González, Lucas, Gándara, Alberto Suárez, Marcos (Rober, min. 60), Gabi Misa, Comis, (Ricar, min. 72), Félix (Óscar Pérez, min. 79), Silva.

Deportivo B:

Álex Cobo, Blas, Quique Fornos, Monsalve, Lucas Viña, Expósito, Óscar 'Pinchi' (Ángel, min. 88), Molina (Carreón, min. 82), Galán, Sa (Domingo, min. 89).

Gol:

0-1, min. 2: Óscar 'Pinchi'.

Árbitro:

Daniel Hernández González. Expulsou por cartón vermello directo a Silva (min. 88). Amosou cartón amarelo a Marcos Pérez, Comis e Rober polo Choco e a Cobo, Fornos, Monsalve, Carlos López e Galán polo Deportivo B.

Incidencias:

Partido xogado en Santa Mariña.