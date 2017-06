Germade ya palea hacia Tokio

Quedan más de tres años para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero el piragüismo español ya palea hacia el objetivo olímpico. Lo hace un grupo amplio de deportistas de un nivel extraordinario y con una competencia interna que situará en las primeras posiciones del mundo a unos, pero que enterrará los sueños de otros.

El cangués Rodrigo Germade y el vigués Roi Rodríguez son los que mejor posicionados están en una carrera en la que también luchan Óscar Carrera, Gabriel Campo o Rubén Millán.

Germade es uno de los palistas que toma la ventaja en la larga carrera hacia los juegos y que está en su inicio. El cambio del programa olímpico reduce la distancia a cubrir por el K4 de los 1.000 metros de Río a los 500. El cangués parece haber sido el que mejor asimiló el cambio porque " hicimos una serie de concentraciones para sacar una combinación y apunta a que el barco titular, porque todavía no hay nada oficial, tiene una base hecha con Cristian Toro, Marcus Cooper y yo. Luego, faltaría el marca porque Craviotto no pudo acudir a estas Copas del Mundo y tendremos que hacer pruebas con él más adelante. Estamos nosotros tres".

En la cita de Szeged, en Hungría, el barco fue segundo y "tiene mucho potencial. Estuvimos mano a mano con Alemania, que es el barco más fuerte con mucha diferencia. Estuvimos hasta el final con él. Trabajando por ahí la línea es esa", explica Germade.

La tripulación tiene un bagaje detrás que los obliga a ir rápido. Marcus Cooper es campeón olímpico en K1 1.000 metros y Cristian Toro lo es en K2 200. La presea la obtuvo junto a Saúl Craviotto -llamado a marcar el ritmo del K4- en una prueba que desaparece del calendario. Tres campeones olímpicos pueden estar junto al cangués en la tripulación.

No obstante, el proceso está lejos de cerrarse y Germade matiza que "hay un barco A y un barco B. El segundo se perfila para ir al Europeo y el A tendrá el Mundial como objetivo. La base creada sería de tres personas y queda determinar el marca, que sería de Carlos Arévalo, Carlos Garrote y Saúl Craviotto. En un principio, son las opciones que hay y tendrán que decidirse".

De hecho, las circunstancias y las variantes pueden cambiar hasta el punto de que Rodrigo Germade dobló competición en las dos últimas Copas del Mundo. También se subió al K2 acompañado del tudense Óscar Carrera para hacer los 500 metros y sin descartar la distancia olímpica, en este caso, la de 1.000. "Hice el selectivo de K2 1.000 con Iñigo Peña y Cubelos, que perdimos. No obstante, como va a haber otro de cara al Mundial en agosto, el seleccionador nos dio la oportunidad de hacer los 500 metros para poder ir compitiendo porque apenas habíamos montado juntos en el barco de dos. Nunca lo habíamos entrenado con un objetivo claro. Tiene potencial, pero necesita trabajo y nos dieron la oportunidad. No interfería con el K4 y nos sirvió para probar. Hemos respondido bien porque había parejas que están integradas en el barco de cuatro que saca medalla y pudimos ganar", explica Germade. Primera posición en Belgrado y aviso para lo que queda de verano. "Si no existen complicaciones y es compatible, lo haremos. Hay que tener en cuenta que no deja de ser una apuesta", explica Germade. El selectivo para el Mundial llegará en agosto y será el momento de tomar una decisión.

La situación de Roi Rodríguez

Una situación distinta vive el vigués Roi Rodríguez. Sin opciones en el K4, está en la pelea por disputar la plaza al vigente campeón olímpico Marcus Cooper en la prueba individual sobre 1.000 metros. Perdió el primer asalto en el control selectivo para el Europeo, pero sumó cuatro medallas en las dos últimas Copas del Mundo. Dos de ellas, de bronce, en la distancia olímpica del kilómetro, mientras que Cooper cerró ambas finales en Szeged y Belgrado.

"Estoy centrado en el K1 porque el K4 está en el aire y el individual es el que me motiva. Al final, nos jugamos la plaza en los controles selectivos. En el Europeo me ganó él la partida y tenemos otro dos semanas antes del Mundial, en agosto. No es una Copa del Mundo, es una regata diferente porque son un cara a cara. Es distinto y hay que jugar tus cartas y competir contra un rival", explica Roi Rodríguez. Sobre el rendimiento en las dos últimas semanas añade que "la valoración es positiva y estoy contento. Las Copas del Mundo sirven para medirse con el resto de países y sirven para entrar en dinámica de competición porque el nivel internacional es diferente al español. Haber obtenido podio en 1.000 y en 500 es un grandísimo resultado, no lo esperaba".

El propio Cooper, que también está en el K4 500 metros, es consciente de que el vigués no aflojará y el propio Roi Rodríguez reconoce que "la rivalidad también nos ayuda a mejorar, tiramos unos de otros y es lo que pasa ahora en España. El nivel es muy similar e, intentando destacar, vamos subiendo todos y aumenta el nivel de la selección española". El que quede tiene que ser fuerte.

Los proyectos están en construcción y también son meses de cambio para los deportistas. Rodrigo Germade admite que "empecé muy suave y estoy en Cangas, en casa. Entreno con la gente del Ría de Aldán y me dejan entrenar allí. Tengo la suerte de que me ayudan. Este año lo llevo así y, cuando toca ir a Madrid, ya estoy allí en las concentraciones". Eso sí, ahora ya entra en una nueva dinámica y "de cara al Mundial toca apretar mucho".

Por su parte, Roi Rodríguez sigue la planificación del Kayak Tudense. "Estoy en casa casi todo el año y estoy a punto de finalizar los estudios. Sólo me que queda el trabajo de fin de carrera. Puedo entrenar perfectamente con el grupo del Tudense. Tuve una concentración en altitud en México y dos concentraciones con la selección española. La preparación es de aquí y con los entrenadores del Tudense, salvo cuando me convocan para una concentración con el grupo de la Española".n