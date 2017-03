El Genk, reto para hacer historia

La plantilla del Celta acababa de aterrizar en Vigo desde Krasnodar y en el autobús hacia la terminal del aeropuerto de Peinador conoció que el rival en cuartos de final de la Liga Europa será el Genk. No hubo gritos de alegría, tal vez por el triste recuerdo de lo sucedido ante el Alavés en Copa, pero sí una satisfacción interior porque se había evitado a los cocos y el conjunto belga, que nunca llegó a cuartos en sus 13 participaciones previas, no es superior al céltico.

El tercer equipo en salir a colación en el sorteo fue el céltico

–cuando ya había aparecido el Manchester United– y, a continuación, el Genk. Por lo tanto, como ya sucedió en las dos rondas anteriores, el Celta jugará la ida en casa –el día 13 de abril a las 21:05– y la vuelta fuera –el 20 a las 21:05–.

Los números del Genk en su competición doméstica no asustan. Acabó octavo la liga regular que finalizó el pasado domingo, fuera del play-off por el título de los seis primeros por un punto, y ahora jugará por una plaza en Liga Europa desde el 1 de abril. Sin embargo, en Europa lleva un brillante caminar desde mediados de julio, con tres rondas previas –Buducnost, Cork y Lokomotiv de Zagreb–; siendo primero de un grupo con Athletic (2-0 en Bélgica y 5-3 en Bilbao), Rapid de Viena y Sassuolo; y eliminando después al Astra Giurgiu rumano y a su compatriota Gent. No ha perdido en sus ocho partidos como local (7 victorias y un empate) y ha marcado al menos dos goles en sus seis últimos encuentros como visitante.

Bajo la dirección de Albert Stuivenberg –segundo de Van Gaal en el United los dos últimos años y que vive su primera experiencia como entrenador principal en un equipo sénior– desde el pasado diciembre, cuando sustituyó al belga Peter Maes, el Genk realiza un juego de ataque desde la posesión y a través de una plantilla extremadamente joven. De hecho, entre los habituales sólo rompe la media edad el extremo derecho Buffel con sus 36 primaveras, ya que el siguiente sería el español Alejandro Pozuelo –criado en el Betis y que también militó en Rayo y Swansea– con apenas 25 años.

En cuanto a rendimiento, resaltan los 18 goles del delantero tanzanés Samatta –el griego Karelis también llevaba 18 cuando se lesionó de gravedad el pasado diciembre–. Además, en el ránking de la Liga Europa fijado por la UEFA, el lateral derecho Castagne y el mentado Pozuelo son quinto y sexto.

El vestuario rechaza ser favorito al título

Resulta que al ex futbolista Patrik Andersson, embajador de la final de la Liga Europa de esta temporada en Estocolmo y como tal figura siempre presente en los sorteos, se le ocurrió decir ayer justo antes de fijarse los emparejamientos que le gustaba especialmente el juego del Celta y que podría ser favorito a ganar el título. Sin embargo, en la plantilla celeste están muy lejos de considerarse así.

"No creo que seamos de ninguna manera favoritos. A lo mejor generamos una corriente que tiene adeptos por la manera de jugar, pero en la competición están el Besiktas, el Lyon, el Manchester, equipos fortísimos como el Ajax, el Schalke… Así que no creo ni mucho menos que nosotros seamos el rival favorito para ganarla", reseñó Eduardo Berizzo. Misma opinión que Iago Aspas, quien indicó que "a priori, los grandes favoritos son tanto el Lyon como el Manchester United".

Eso sí, tanto Berizzo como Aspas prometieron dar guerra. "Somos un equipo valiente, creemos en nuestras posibilidades", apuntó el primero. "Nosotros no tenemos que envidiar nada a ninguno de los equipos que hay", abundó el segundo. Por lo tanto, favoritos no; pero con posibilidades.n