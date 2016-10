Gelpí domó los vientos

Arnau Gelpí, del C.N. El Balís catalán y perteneciente a la selección española que disputó el Europeo de la clase este verano, se convirtió ayer en el nuevo vencedor del Meeting Internacional Ciudad de Vigo de Optimist, y tomó el relevo en el palmarés de Íñigo Prego (RCM Santander). La cita que cerró la Semana del Atlántico, organizada por el Náutico de Vigo, contó con más de 300 barcos.

Gelpí, nacido en 2002, había acabado la primera fase en segundo lugar con 14 puntos y un fuera de línea, a sólo dos puntos de Ricardo Fernández (Marítimo de Canido). Ya en el grupo Oro, que reunió en la mañana de ayer a todos los favoritos, el catalán no comenzó perfecto (octavo en la primera regata del día), pero luego firmó un primer y un tercer puesto que le dieron la victoria final. Fernández, por su parte, tuvo un mal día (16º, 26º y fuera de línea) y pasó de líder a vigésimo séptimo. En unas condiciones de regata magníficas (16 nudos con viento del nordeste, el día de más fuerza), Gelpí voló.

El regatista celebra así el medio siglo de vida de su club (1966-2016) y, además, se coloca como primer líder de la Optimist Excellence Cup, el circuito internacional que reúne a las cuatro mejores pruebas del país y que la cita organizada por el Náutico ha abierto por segundo año consecutivo. En la edición 2015/16, Gelpí fue subcampeón del mismo.

Tras el regatista catalán, el podio del meeting se completó con el gallego Yago Barca (RCN Sanxenxo) y la belga Frederique Van Eupen (RYCB). Barca tuvo opciones de título al imponerse en la primera prueba del día, pero después hizo vigesimocuarto y séptimo y se quedó a 10 puntos de Gelpí.

En la clase C, la de los regatistas noveles nacidos en 2006 y 2007, el empate entre Salvador Fernandes (CV Tejo) y Pedro Martínez se deshizo a favor de este último. Martínez estuvo soberbio. Con su Optimist "Chincho" hacía un quinto puesto en la primera prueba matina y sumaba dos victorias parciales seguidas que le daban el título.

Galicia se impone en la Semana

Además, la regata viguesa decidió los campeones de la Semana del Atlántico de Optimist en categoría A-B y en la C, salidos de la suma de puntos del Trofeo Cidade de Viana y del meeting olívico. En la A-B, claro triunfo para Yago Barca (RCN Sanxenxo). En la C, victoria también de Pedro Martínez (RCN Rodeira), que tanto en Viana como en Vigo estuvo incontestable.

A la entrega de premios, celebrada en la tarde de ayer en el Náutico, asistieron los presidentes de Náutico de Vigo y del Clube de Vela de Viana do Castelo (CVVC), Justo González Ballesta y António da Cruz; el presidente de la Cámara municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero; así como el presidente de Aecio, la asociación de la clase Optimist que organiza la Excellence Cup, Carlos Torrado. Las palabras de las autoridades fueron claras: "Han sido tres jornadas excelentes, con más de 300 barcos en la ría entre Optimist y embarcaciones de apoyo y estamos orgullosos de esta competición". Torrado anunció que en la edición de 2017 Vigo también será inicio de la Excellence Cup.n