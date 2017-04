Gayá, baja ante el Celta

El lateral izquierdo del Valencia José Luis Gayá sufre una lesión muscular de grado 1 en la parte posterior del muslo derecho y estará entre dos y tres semanas de baja, por lo que no podrá jugar el jueves contra el Celta en Mestalla, según comunicó el club tras las pruebas médicas a las que ha sido sometido.

El jugador valencianista se retiró en el tramo final del encuentro de ayer contra el Deportivo de La Coruña, tras sufrir un pinchazo muscular que le obligó a dejar su lugar a Joao Cancelo.

El canterano se perderá los encuentros contra el Celta, el Granada y el Sevilla y tratará de recuperarse para ayudar a sus compañeros en el choque contra el Málaga del próximo 22 de abril.

El Valencia volvió ayer al trabajo, después de la victoria frente al Deportivo, y ya prepara el encuentro contra el Celta aunque la sesión fue regenerativa para los futbolistas que jugaron el domingo.

Además de la ausencia de Gayá, el delantero Rodrigo Moreno siguió trabajando al margen para recuperarse de la fractura de tobillo que sufrió el pasado mes de enero en un entrenamiento en Paterna. El mediocentro Mario Suárez, lesionado, hizo también trabajo individual.

Por otra parte, Luis Carlos Almeida 'Nani' sigue sin ejercitarse en la ciudad deportiva de Paterna y está previsto que se incorpore al grupo mañana miércoles, según desveló el técnico Salvador González 'Voro' en la sala de prensa el pasado sábado.

Por otra parte, el delantero del Deportivo Florin Andone afirmó ayer que le sorprendió que la afición del Valencia silbara a los jugadores locales con 2-0 a su favor en el marcador, lo que consideró "una cosa de locos, algo que no he visto en mi vida". n