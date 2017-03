O Gatañal, un salvavidas

Cangas es una localidad marinera. Dispone de puerto pesquero, lonja o mercado con olor a salitre, brisa marina y percebes de Aldán. Y, en estos momentos, el Frigoríficos del Morrazo es un barco en apuros, a pesar de tener un buen capitán en Victor García 'Pillo', su entrenador. Sin embargo, jugadores, cuerpo técnico y responsables del club buscaron los últimos días motivar al aficionado para que desde la grada llegue el salvavidas necesario para continuar en la Liga Asobal.

El pabellón municipal de O Gatañal acoge hoy un trascendental encuentro para el futuro del Frigoríficos del Morrazo y el BM Guadalajara, dos equipos inmersos en la lucha por eludir el descenso, aunque el choque tiene más tintes de 'final' para los gallegos.

De esta forma, al conjunto cangués sólo le vale ganar después de que la mayoría de sus rivales directos lo hiciesen en la última jornada, incluido un Guadalajara que llega a Cangas menos presionado tras doblegar al Valladolid.

Ganar, y a poder ser por más de un gol para asegurarse el 'golaverage' particular, es el doble objetivo que se ha marcado el equipo cangués, que no podrá contar con el lateral derecho Serafín Pousada, uno de los fijos en el sistema defensivo 6-0. Cuatro puntos y dos plazas separan a ambos equipos en la tabla clasificatoria. El Frigoríficos es penúltimo, en posición de descenso, su rival de hoy ocupa la décimo cuarta posición.

"No tenemos otra opción que estar animados, ser ambiciosos y tener ganas de ganar. Como todos los partidos que quedan de casa", indicó Pillo y añadió que "temor no puede haber. El equipo está concienciado y la segunda vuelta es una secuencia de finales en casa. Miedo no puede aparecer, no puede tener espacio en nuestra cabeza. Lo que hay que tener es ganas de ganar y ser fuertes mentalmente para soportar la presión en este tipo de partidos".

Sobre el aspecto psicológico, el técnico añadió que "estamos responsabilizados y preparados, pero sin miedo a nada. Aparte es posible ganar. Tenemos que hacer bien las cosas, pero se pueden hacer".

El preparador se muestra convencido de las posibilidades de su equipo al esgrimir que "es un rival de nuestra liga que está un poco mejor que nosotros, pero también se juega mucho porque ganar supondría, prácticamente, la permanencia. Tiene buenos jugadores, pero al que podemos ganar".

"Lo más importante es que hagamos un buen partido, el análisis del rival forma parte de la preparación del encuentro, pero siempre digo que es mucho más importante que nosotros estemos a buen nivel", añadió Pillo y matizó sobre las bajas que "Pousada no va a jugar y antes del partido daré la convocatoria definitiva. No hay sorpresas, que nos conocemos todos, pero hay varios tocados, sin ser graves, y voy a esperar a mañana para determinar el equipo que juega".

El conjunto necesita las mejores tardes de O Gatañal.n