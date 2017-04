Pablo 'Tucu' Hernández valoró tras el partido de ayer ante el Genk la capacidad del Celta para remontar el 0-1 anotado por su rival en los primeros minutos y también lamentó el tanto encajado en la segunda mitad.

"La cantidad de goles que se hicieron puede afectar un poco. Ellos tienen que salir, ir a buscar el gol y nosotros somos un equipo peligroso como visitante. Contento porque se ganó, que es lo más importante", indicó el Tucu.

"El segundo gol de ellos fue una pena, pero remontamos un 0-1 que no era nada fácil. Fue un descuido y lo pagamos. Lo importante es pasar la eliminatoria", añadio el centrocampista y expresó sobre el rival que "el Genk me gustó, tiene buenos futbolistas y apuesta por jugar. Me gustó más el Celta, que siempre lo intentó y, por momentos, superó a su rival. "

"El camino no es fácil, estamos en cuartos de final ante un rival complicado. Estamos haciendo un gran esfuerzo y todos estamos emocionados", concluyó el Tucu.