El gallego Jorge Prado, primer español que gana una prueba del Mundial de motocross MX2

El gallego Jorge Prado ha conseguido este domingo en Pietramurata (Italia) algo que ningún español había logrado hasta ahora: ganar un prueba del Mundial de motocross MX2.

Segundo en la primera manga y ganador en la segunda, el piloto de Red Bull, a los mandos de una KTM, sorprendió a todos los favoritos de MX2.

Sobre un circuito de terreno duro, el joven piloto lucense logró su primer triunfo en el Mundial después de haber apuntado maneras en las primeras carreras del año, incluso con un segundo puesto en el gran premio de Argentina, según informa su equipo.

Prado no pudo reprimir el llanto cuando escuchó el himno español en el podio de Pietramurata.

Ya en la jornada del sábado, Prado había avisado con un tercer puesto en la manga clasificatoria. El domingo, Jorge hizo valer una de sus mejores cualidades: la salida.

En la manga inicial arrancó segundo tras su compañero Pauls Jonass y aunque en las primeras vueltas intentó atacarle, después se limitó a mantener un buen ritmo durante toda la carrera, y defender esa segunda posición frente a los ataques finales del belga Julien Lieber.

En la segunda, Jorge fue el mas rápido al caer la valla, consiguió el "holeshot" y fue adquiriendo cierta ventaja sobre el grupo en el que viajaban los grandes favoritos del mundial. Prado, que parecía todo un veterano, marco un ritmo muy sólido y solamente se vio ralentizado en los últimos giros cuando aparecieron los pilotos doblados; eso fue aprovechado por su compañero Jonass para superarle, pero Prado le devolvió la jugada al lituano.

"Soy el hombre mas feliz de la tierra. Después de los problemas de la ultima carrera, hemos entrenado muy bien y llegaba a Italia bien de forma y con muchas ganas, pero ganar aquí ha sido una pasada", comentó el piloto gallego.

Este circuito de la región del Trentino, es talismán para Prado que ya se subió al podio los dos años anteriores en los respectivos europeos de 125 y 250: "Se me da bien esta pista y he mejorado mucho durante este invierno sobre terreno duro como este, además noto que tengo más fuerza y que en mi equipo han conseguido una puesta a punto de la KTM perfecta".

"Ha sido una carrera complicada al final", explicó, "porque los doblados no me lo han puesto fácil y Pauls se ha acercado, pero al final en la ultima curva no podía creérmelo al ver que estaba aquí en Arco Di Trento ganando mi primer gran premio".

Tras esta quinta carrera del campeonato, Jorge Prado remonta hasta la séptima plaza de la general. La próxima semana disputara el gran premio de Europa sobre la arena de la localidad holandesa de Valkenswaard. Antes el joven piloto regresará a sus clases en el colegio de Lommel.