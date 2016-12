Galicia cayó en A Lomba

La selección gallega femenina de fútbol absoluta encajó ayer una clara derrota ante Cataluña en su regreso a los campos de juego, un amistoso disputado en el campo de A Lomba, en Vilgarcía, con más de cuatro mil espectadores en las gradas.

La 'Irmandiña' no tuvo opciones ante un combinado catalán plagado de internacionales con España y la presencia de Vero Boquete no fue suficiente para plantar cara a un rival muy superior.

Quin Valbuena, Edu González y Susú Cores, seleccionadores gallegos, alinearon un once con la redondelana Anita en la portería y en el que entraron dos jugadoras de El Olivo, Desirée Gardón y Natalia de Francisco, y una del Matamá, Lara Martínez, mientras que Carla Otero, también del Matamá, y Sandra González, del Sárdoma, esperaron su turno en el banquillo.

Completaron el once gallego Teresa Abelleira, Miriam Ríos, Nerea Carballo, Carol González, Vero Boquete, Belén Fernández y Eva Luz.

Cataluña tardó pocos minutos en adelantarse en el marcador por medio de Carol y a continuación fue Alexia Putellas la que puso un 0-2 en el marcador que empezaba a decantar el encuentro del lado visitante. Antes del descanso, el combinado catalán haría otros dos tantos, firmados ambos por Olga García, y la primera parte terminó ya con un contundente 0-4. A pesar de todo, el público no dejó de animar a una 'Irmandiña' que lo intentó todo pero no fue capaz de perforar la portería contraria.

En la segunda mitad se produjeron tres cambios en las filas gallegas y entraron en el campo Sheila Fernández, Carla Otero y Laura Souto. Poco después, era Vero Boquete la que abandonaba el terreno de juego y en su lugar entraba Sandra González, mientras que Patricia Carballo sustituyó a Belén Fernández. El partido se igualó, pero Cataluña volvió a mostrar su pegada y Eva Llamas se encargó de poner el 0-5 definitivo.

Galicia:

Ana González, Teresa Abelliera, Miriam Ríos, Nerea Carballo, Desiree Gardón, Carolina González, Verónica Boquete, Natalia de Francisco, Belén Fernández, Eva Luz y Lara Martínez. También jugaron: Sheila Fernández, Carla Otero, Laura Souto, Sandra González, Patricia Carballo, María Arufe.

Cataluña:

Laura Ráfols, Elba Vergés, María Estella, Eva Llamas, Olga García, Vicky Losada, Alexia Putellas, Carol Férez, Leila Ouahabi, Débora García, Paola Soldevila. También jugaron: Brenda Pérez, Nuria Mendoza, Cristina Baude Esther Sullastres, Aitana Bonmatí, Alba Aznar.

Goles:

0-1 min.5: Carol Férez; 0-2, min.9: Aléxia Putellas; 0-3, min.26: Olga García; 0-4, min.37: Olga García; 0-5, min.68: Eva Llamas.

Árbitro:

Elena Casal, asistida por Tania Fente y Alicia Andrés.

Incidencias:

Partido amistoso disputado en el campo Municipal de A Lomba ante cerca de 4.500 espectadores.