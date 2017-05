"El fútbol es muy loco y todo es posible"

nnn Pese a su limitado uso de palabras en castellano, o tal vez por eso, John Guidetti suele ser el más expresivo de los célticos. Y ayer, tirando de 'spanglish', repitió: "El jueves por la noche, a las 21:05, is the war, the fight –es la guerra, la lucha–". Porque el sueco está convencido de las posibilidades del Celta ante el Manchester United. "Todo es posible. El Leicester ganó la Premier, Suecia ganó la Eurocopa sub-21... Todo es posible, por eso éste es el mejor deporte del mundo. El Wimbledon le puede ganar al Chelsea... Ahora son semifinales, dos partidos. El fútbol es muy loco: tarjeta roja en el primer minuto, un penalti... Todo es posible con nuestros aficionados aquí en Balaídos", señala.

No cree Guidetti que Jose Mourinho, técnico 'red', pueda escudarse en que no ha podido rotar jugadores de cara a este partido y el Celta sí. "Mourinho no está contento porque son muchos partidos pero el Manchester es un gran equipo, está acostumbrado a jugar muchos partidos y tiene muchos jugadores. Es normal para ellos jugar tanto. Y en el Celta este año también hemos jugado muchos partidos al haber llegado a semifinales de la Copa del Rey y de la Liga Europa. Los dos jugamos muchos partidos pero el Manchester tiene más jugadores", razona. Y tampoco cree que las ausencias del rival vayan a facilitar el camino: "No será más fácil. El United no solo tiene un jugador o dos. Tiene mucho dinero. Si no juega uno, juega otro. Tiene muchos defensas, muchos futbolistas en todas las posiciones".

Al sueco no hay que darle clases de ambición y ve la eliminatoria como "una gran oportunidad: si ganas tres partidos, estás en Liga de Campeones. Para todos los jugadores es especial porque es una semifinal de Liga Europa. Los dos partidos serán finales. Es increíble. El United es de los equipos más grandes del mundo, está en el top-3. Y es una semifinal de Liga Europa en casa. Un gran día".

Por último, bromea cuando se le pregunta si prefiere de De Gea o Romero en la portería rival. "Los dos son muy buenos. No pasa nada, yo superaré a los dos", sentenció. Y se fue con una sonrisa.n