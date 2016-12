El marcador final golpea. Un manotazo helador. Una incongruencia futbolística. El Celta, que fue mejor 80 minutos y muy superior durante más de 50, perdió ayer en San Mamés ante el Athletic por encajar dos goles en los últimos diez tras golpear dos veces en los palos de la meta local y tras dos enormes paradas salvadoras de Kepa. Incongruente. Como también lo fue que tras cometer dos penaltis en la primera parte –de esos que se descubren en las repeticiones, bien es cierto–, se le señalase precisamente el que no fue. Incongruente. Con todo, el equipo vigués cierra el año con dos derrotas seguidas, en la décimo tercera plaza, con nueve puntos de renta sobre el descenso y a siete de las plazas europeas.

Que el fútbol puede ser entretenido lo redordaron ayer Celta y Athletic. Para conseguirlo, hace falta no esperar, sino ir a buscar. Las mejores cosas pasan cuando buscas atacar, sobre todo cuando buscas atacar incluso defendiendo. La presión como arma ofensiva es una especialidad de los dos rivales de ayer, aunque después cada uno tenga sus preferencias para emplear el balón.

La primera media hora del Celta fue más que rescatable. Quedaría en la memoria, seguro, si Guidetti y Aspas hubiesen aprovechado las claras ocasiones de las que disfrutaron. Porque el conjunto celeste se plantó sobre San Mamés siguiendo como un único hombre la punta de lanza de la presión, ejercida por Wass. Tiene el danés una energía contagiante, una apreciable capacidad para arruinar la vida de centrales y pivotes rivales. Y en ese arranque de noche, cada zancada suya la daban también sus compañeros por detrás.

Agobió el equipo vigués al Athletic con balón y lo desbordó con él de forma variada. Bien por la banda izquierda, con un Bongonda acertado; bien buscando a Wass combinando por el centro; o bien sorprendiendo a la defensa de los locales con acertados balones largos. Todo ese acierto generó dos clarísimas ocasiones. En el minuto 4, la presión y la clarividencia en el pase de Tucu Hernández –cuya zurda hizo amistad ayer con el balón– dejaron solo a Guidetti, que se tomó su tiempo para fallar solo ante Kepa. Y en el 18, Cabral soltó un zapatazo con sentido que dejó a Aspas encarando al meta bilbaíno y tratando de evitarlo con una vaselina que se estrelló en el larguero.

Pese a estar siendo superado, el Athletic no reculó. Y en cuanto pudo, mostró sus armas: balones aéreos sobre el área, ya sea por llegadas por banda de sus laterales (Lekue y Balenziaga), ya por faltas sacadas por Beñat. Y fueron cayendo ocasiones: a la primera, penalti no pitado por mano de Cabral; a la segunda, cabezazo de Aduriz que obligó a Rubén; a la tercera, golpe de Roncaglia a Raúl García en la cara que el colegiado no pitó como penalti; y el cuarto, cabezazo alto de Raúl García en el saque de esquina que cerró la primera mitad. El Athletic avisaba de que con apenas nada hacía mucho.

Si el arranque de la primera parte del Celta fue bueno, el de la segunda lo fue aún mejor. Principalmente porque al dominio y el buen juego unió, tras otro balón al palo, el gol: Guidetti hace una gran dejada para la internada de Bongonda, que saca un gran centro rematado de forma magistral por Aspas. Era el minuto 53 y los siguientes 25 fueron de auténtica desesperación bilbaína. Porque los de Valverde veían que el partido se jugaba en su mitad de campo sin que los cambios realizados por el técnico surtiesen efecto. Con el partido en la mano, el Celta no lo agarró. Se lo impidió Kepa con dos enormes paradas a sendos disparos de Aspas y Radoja. Entre ambas ocasiones, Guidetti dejó el campo para dar entrada a Marcelo Díaz, cambio que relajó la intensidad de la presión al tener que mover a Wass hacia la banda.

El reloj caminaba hacia los diez últimos minutos cuando Williams realizó su única internada de todo el partido y Martínez Munuera picó en su caída ante Roncaglia. El penalti que no era se pitó. Y, además, fue la segunda amarilla del ayer central céltico. Aduriz, obviamente, no perdonó.

Berizzo solventó la expulsión sacando del campo a Aspas para recomponer la defensa con Sergi Gómez. Un 4-4-1 con Bongonda, primero, y Pione, después, de arietes. Pero, realmente, significó la renuncia a crear peligro alguno arriba. Eso permitió al Athletic colgar balones con denuedo hasta que en el 92, Williams prolongó uno y San José lo zapateó al fondo de la portería de Rubén.

Athletic:

Kepa; Lekue, Bóveda, Yeray, Balenziaga; Vesga (San José, m.46), Beñat; Williams, Raúl García (Sabin Merino, m.72), Muniain (Susaeta, m.62); y Aduriz.

Celta:

Rubén Blanco; Hugo Mallo, Gustavo Cabral, Facundo Roncaglia, Jonny Castro; Nemanja Radoja, Pablo Hernández, Daniel Wass; Iago Aspas (Sergi Gómez, m.81), John Guidetti (Marcelo Díaz, m.70) y Théo Bongonda (Pione Sisto, m.86).

Goles:

0-1, m.54: Aspas; 1-1, m.81: Aduriz, de penalti; 2-1, m.92: San José.

Árbitro:

Martínez Munuera (comité valenciano). Expulsó a Roncaglia, en el minuto 79, por doble amonestación (la primera en el m.55). Además, mostró tarjeta amarilla a los locales Vesga (m.10), Raúl García (m.58), Lekue (m.79) y Yeray (m.85); y a los visitantes Pablo Hernández (m.38) y John Guidetti (m.40).

Incidencias:

Partido correspondiente a la decimosexta jornada de Primera División, disputado en San Mamés ante 35.808 espectadores.