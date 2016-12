Iago Aspas no pudo resumir mejor el partido que enfrentó ayer a Athletic y Celta en San Mamés cuando, segundos después de la finalización del mismo, se plantó ante las cámaras de Bein Sports. "El fútbol es la hostia", sentenció el moañés después de un encuentro en el que, efectivamente, el Celta fue superior a su rival y, en cambio, los puntos acabaron en el bolsillo del Athletic.

"El fútbol es la hostia. Creo que hemos sido infinitamente superiores al Bilbao en cuanto a juego, en cuanto a fútbol. Hemos tenido tres o cuatro ocasiones para matar el partido, pero el portero ha hecho dos buenas paradas y también tuvimos dos postes", lamentó el delantero del Celta, que marcó el gol de los vigueses en San Mamés y, además, estrelló un balón en el larguero, otro en el poste y vio cómo Kepa sacaba una gran mano a un zurdazo suyo tras servicio de Wass que pudo haber sido la sentencia.

Además de la falta de puntería o fortuna del Celta en las ocasiones que generó, el partido se decantó a favor de los locales en la acción en la que Roncaglia cometió penalti sobre Iñaki Williams y dejó al conjunto olívico con un hombre menos. "Vamos a partido casi por penalti y por expulsión", lamentó Aspas tras el encuentro. "Después, cuando te meten ese golazo en el minuto 93, nada puedes hacer", agregó el delantero morracense, sustituido por Sergi Gómez tras el empate del Athletic.

Iago Aspas reconoció que el equipo salía de Bilbao "dolido" sobre todo por la forma en la que llegó la derrota, dado que a su modo de ver el Celta hizo méritos suficientes para haber ganado en San Mamés, una victoria que habría catapultado a los celestes hasta la séptima posición de la tabla. "Te vas más dolido para casa. Como te digo, el fútbol es la hostia. A veces te premian partidos que no mereces, como hoy le ha pasado al Bilbao, y otras veces eres infinitamente superior y pierdes. Pero bueno, el fútbol es así y tenemos que seguir trabajando y pensando en el partido del jueves, sabiendo que hemos tenido en nuestra mano el partido. Además, hemos sido superiores. Si después del gol nos hubiéramos tirado para atrás, pero hemos tenido muchas ocasiones y el monopolio del balón. Apenas nos han creado situaciones, pero el fútbol es así", lamentó.

San José: "El equipo siempre cree"

Por su parte, Mikel San José, autor del 2-1 del Athletic en el tiempo de descuento, celebró la fe que tuvo su equipo. "El fútbol muchas veces es imprevisible. Ellos han hecho un gran partido, pero si algo no pierde nunca este equipo es la esperanza, las ganas de seguir, de empujar y no rendirse nunca. Hoy se ha visto que el equipo siempre cree y al final nos llevamos los tres puntos, que hoy eran muy importantes", indicó. Sobre el Celta, apuntó que "es un grandísimo rival, que pelea por estar arriba en Liga, y ha hecho un gran partido. Tuvo ocasiones para matarlo, pero no lo consiguió".n