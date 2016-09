Fuerza y talento en Navia

El Celta Zorka presentó ayer a dos de las jugadoras llamadas a liderar el equipo en la temporada que comenzará el próximo sábado en el pabellón de Navia: las estadounidenses con pasaporte nigeriano Daisy Alaeze y Cecilia Okoye, que se muestran optimistas sobre las posibilidades del conjunto vigués de meterse en el 'play-off' de ascenso al final de la Liga regular.

"Creo que podemos clasificarnos para la fase de ascenso porque tenemos un buen equipo y vamos a pelear para intentar conseguirlo este año", indicó Alaeze. "Estoy de acuerdo al cien por cien", corroboró Okoye en un acto celebrado en las instalaciones en Navia de Máis que Auga, uno de los colaboradores del club celeste.

Daisy Alaeze (Baltimore, 1994) vive en el Celta su primera experiencia en Europa y será una de las referencias importantes en el juego exterior, mientras que el Cecilia Okoye (Texas, 1991) ha llegado para apuntalar el juego interior y en su estreno con el equipo, el pasado sábado ante el Perfumerías Avenida en el Memorial Paco Araújo, fue la máxima anotadora celeste con 11 puntos.

Alaeze explicó que decidió fichar por el club vigués porque "después de ver el contrato, hablé con el director general, Carlos Colinas, y con los entrenadores, y me di cuenta de que era un club en el que podía mejorar. Además, era la primera vez que tenía la oportunidad de jugar en Europa y eso me decidió a venir", mientras que Okoye señaló que "yo ya había jugado en Europa –en Polonia y Eslovenia–, pero tenía ganas de conocer España y me habían hablado muy bien del club".

En el poco tiempo que llevan en Vigo, las dos estadounidenses aseguran sentirse felices. "Estoy muy a gusto en el Celta. Las compañeras me han acogido muy bien. Ellas me enseñan español y yo les enseño inglés. Con los entrenadores también tengo una buena relación y me parece un buen sitio para mí", afirmó Alaeze, con la que coincidió Okoye: "El Celta es como una familia. Me han acogido muy bien, desde el primer momento los entrenadores me han ayudado a ubicarme en Vigo, porque llevo poco tiempo aquí y me parece una ciudad muy bonita. Creo que voy a mejorar mucho en este equipo".

Formadas en el baloncesto estadounidense, ambas jugadoras tratan de adaptarse cuanto antes al juego del Celta Zorka, especialmente Alaeze, al ser su primera experiencia europea. "La principal diferencia está en los pasos. En Estados Unidos puedes coger la pelota y empezar a caminar, mientras que aquí hay que echar el balón al suelo rápidamente porque si no te pitan pasos continuamente. Otra diferencia es que en Estados Unidos se juega más uno contra uno, mientras que en España el juego es más táctico, pero al final es baloncesto y tengo que adaptarme", explicó la escolta norteamericana.

"Al llegar a Europa también tuve que adaptarme a los pasos, pero después de jugar en Polonia y Eslovenia es algo que tengo más controlado", agregó Cecilia, que destacó que "en España el juego es más colectivo, se juega más en equipo que en Estados Unidos".

Lo que tienen claro es lo que las dos pueden aportar al equipo de Cristina Cantero esta temporada. "Creo que puedo ayudar mucho con penetraciones a canasta para anotar o, en el caso de que me frenen, dar un pase más a mis compañeras en ataque. También puedo y tengo que ayudar en el rebote", apuntó Daisy Alaeze. "Mis principales características son el rebote y la defensa, pero sobre todo me gusta rebotear y salir corriendo para buscar jugadas de contraataque", comentó Okoye, una pieza básica del Celta Zorka 2016/17. n