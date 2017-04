"Fue emocionante, casi no entrené"

nnn John Guidetti expresó al final del partido estar "contento con el gol porque es muy emocionante para mí, debido a que en tres semanas no pude entrenar. Sólo entrené dos días y cada vez que lo hacía tenía dolor. Hablé con el míster, probé hoy y pude marcar un gol y dar una asistencia. Tengo que dar las gracias a los fisios y a los doctores porque trabajaron mucho para mí y estoy muy contento".

Sobre el partido y el resultado obtenido por el Celta, el delantero indicó que "es mejor que el 0-1 del partido ante Shakhtar. Aún sí creo que es... no fair (no es justo) porque el Celta fue superior. Ellos sólo tuvieron dos oportunidades y nosotros tuvimos más. Creo que el Genk hoy tuvo un poco de suerte".

El goleador sueco pidió el cambio en la segunda mitad y explicó que "estaba cansado porque no pude entrenar ni jugar nada en tres semanas y es mucho para un jugador porque son los cuartos de final de Europa League. Estuve mucho tiempo fuera". No obstante, descartó padecer una dolencia grave e indicó que "ahora toca seguir y todo es posible. Ahora voy a entrenar una semana más con el equipo y después voy a estar listo para el segundo partido".

Guidetti fue uno de los futbolistas destacados ayer, a pesar de sus limitaciones físicas.