"Fue casi perfecto"

Giuseppe Rossi se mostró satisfecho al término del partido, más por la victoria lograda por el Celta sobre el Granada que por su regreso a la titularidad, en este caso compartiendo ataque con Iago Aspas. "Hoy me he sentido mejor porque se ha ganado. Era lo que queríamos y lo hicimos gracias a un buen juego. Hubo un gran sacrificio de todos, moviendo la pelota, tocándola. Es lo que quería el míster que hiciéramos para conseguir la victoria y así pasó. Era la forma justa para ganar hoy", destacó el delantero italiano al término del encuentro.

El internacional transalpino considera que el conjunto celeste rozó la perfección ante el Granada. "Hemos tenido mucha confianza con la pelota en los pies, desde atrás hasta el área. Fue casi un partido perfecto del Celta", indicó Rossi, que valora positivamente la renta de puntos del equipo pero se muestra inconformista al respecto. "Los puntos están bien, pero siempre se puede mejorar. Nosotros queremos estar arriba y éste era un partido fundamental para conseguir nuestro objetivo", indicó el céltico.

Por otro lado, Rossi restó importancia al susto de los últimos minutos, cuando Kravets firmó el 2-1 para el Granada. "Es normal que te entre un poquito de pánico cuando te marcan a falta de diez minutos, pero todos tenemos mucha confianza en cada uno y así conseguimos un gol en el último minuto", indicó el ex del Villareral.

En el plano individual, Rossi reconoció que le gusta jugar con otro delantero a su lado –Berizzo apostó ayer por un 4-4-2–, pero aseguró que le da igual quién sea. "No tengo ninguna preferencia para jugar a mi lado. Todos estamos preparados para entrar en el campo, aunque a todos los delanteros les gusta tener a un jugador cerca, a un compañero cerca para poder combinar", indicó. En este sentido, Rossi destacó que el gran número de partidos que el Celta afrontará de aquí a final de año permitirá al técnico repartir minutos entre todos los integrantes del plantel. "Hay muchos partidos y eso es bonito para todos, para que todos podamos jugar. Tenemos que estar listos porque el próximo es uno de esos partidos trampa. Tenemos que estar muy concentrados porque seguramente va a ser un partido muy difícil el de Murcia", destacó el internacional con Italia.

Por otra parte, Rossi aseguró que está "contento" en Vigo a pesar de no ser titular habitual para Berizzo. "Estoy muy contento aquí en Vigo. El Celta es un equipo con mucha ambición, un equipo que quiere estar ahí arriba y hacerlo mejor que el año pasado. Es un buen reto para nosotros", dijo.

Por último, el delantero celeste lamentó el estado del terreno de juego de Balaídos y destacó la necesidad de arreglarlo. "El césped no está muy bien y es una pena por cómo jugamos nosotros y esto lo tenemos que arreglar", remachó el futbolista celeste, fichado el pasado verano de la Fiorentina.n