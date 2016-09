Las matemáticas funcionan como un sicario frío y despiadado que cumple con su cometido dejando a un lado matices y sentimientos. Y las matemáticas sitúan al Celta, cuatro partidos después del inicio de Liga, en la penúltima posición, con un solo punto y un solo gol en su haber. Desde luego, el comienzo de temporada no ha sido bueno, ni mucho menos. Pero en ocasiones la frontera entre el éxito y el fracaso es tan estrecha que conviene reparar en ella y desmenuzarla para preguntarse el porqué de lo sucedido. ¿Y qué pasó ayer en Pamplona? Que el Celta volvió a tropezar ante un recién ascendido –como en la primera jornada contra el Leganés–, que volvió a quedarse sin marcar por tercera vez en cuatro partidos y que sigue sin saber lo que es ganar después de cinco compromisos oficiales. ¿Y qué pasó, además de lo dicho? Que el Celta fue claramente superior a Osasuna, que dispuso de suficientes ocasiones como para haber regresado a Vigo con los tres puntos en su maleta, que le faltó una pizca de puntería (o una pizca de fortuna) en las tres ocasiones que se estrellaron en el palo y que, incluso, el árbitro y sus asistentes pudieron haberle perjudicado. Son los grises de un mundo dominado tantas veces por el blanco y el negro. O uno o el otro, hay que elegir. Por lo general, no es ninguno de los dos.

Las rotaciones

Berizzo invitó el sábado a olvidar el pasado y no le falta razón. No sólo porque este Celta no tiene a Nolito –su futbolista más desequilibrante los tres últimos años–, sino porque afronta cada semana desde una perspectiva diferente. El técnico argentino ya no se limita a utilizar básicamente a un grupo de trece o catorce futbolistas. Ahora, con el equipo inmerso en tres competiciones, es consciente de que necesita tirar de toda su plantilla si quiere que sus jugadores afronten cada partido con la frescura necesaria. Por eso, ayer hizo siete cambios con respecto al encuentro del jueves en Lieja contra el Standard. Una nueva realidad a la que deben adaptarse los jugadores poco acostumbrados a estar en el banquillo y que, a su vez, tienen que aprovechar los futbolistas poco habituados a jugar con tanta regularidad.

Defensa y ataque

El Celta jugó con un defensa menos que en Bélgica, pero defendió mucho mejor. Y la seguridad de su zaga permitió al equipo actuar con más tranquilidad en ataque, aunque durante algunos minutos abusó de los balones en profundidad tratando de sorprender a la adelantada defensa de Osasuna. Lo consiguió Guidetti en una ocasión, pero el árbitro anuló la acción por un fuera de juego inexistente.

La "libreta mágica"

El partido no pintaba bien para Osasuna. "Enrique Martín ya ha sacado su libreta mágica", anunciaron durante la retransmisión. Pero la magia navarra no hizo acto de presencia en El Sadar. Los locales ni siquiera probaron a Sergio hasta el minuto 83. Mientras, el Celta se estrellaba una y otra vez contra la portería de Mario. Los palos evitaron los goles de Wass, Cabral y Iago Aspas.

La autocrítica

Los grises importan, pero tanto los que tienden al blanco como el gris oscuro casi negro. Porque que el Celta fue mejor que Osasuna, que mereció ganar o que ya se ha enfrentado al campeón y al subcampeón de Europa no debe bastar para olvidar las matemáticas. Son frías y despiadadas, sí, pero en la jornada 38 no habrá matices que valgan. Entonces, el sicario hará su trabajo con los tres últimos.n