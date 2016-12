El Frigoríficos deja de ser colista tras ganar en Irún

El Frigoríficos del Morrazo, que llegaba como colista y abandonó dicha posición, asaltó el pabellón Artaleku y puso en evidencia a un Bidasoa en crisis de juego que estuvo a merced de los gallegos. El partido fue un calco del disputado hace dos jornadas en Irún contra el Benidorm, a priori con la etiqueta de víctima porque estaba también al fondo de la tabla, pero que complicó la vida sobremanera a los iruneses y les hicieron sudar el triunfo.

El Bidasoa no pudo repetir resultado ante un Balonmán Cangas que debió de ver muchas veces ese vídeo porque, con una gran defensa, hizo un cortocircuito en el juego ofensivo del Bidasoa, que tenía a Azkue casi como recurso único para batir la portería de Hermones en la primera mitad.

Los gallegos, a base de paciencia, labraban cada uno de sus ataques hasta encontrar el hueco por el que siempre colaba sus lanzamientos Milosevic, el mejor de los cangueses hasta el descanso, en el que los suyos se fueron con una mínima pero inspiradora diferencia.

Los vascos mejoraron de inicio, aunque sin estridencias, su flojo rendimiento en una segunda parte que se abrió con un gol del catalán Nonó que igualó el partido a 12.

El futuro del colista en este choque parecía complicarse pero los entrenados por Víctor García 'Pillo' no arrojaron la toalla y, con Simes y Suso Soliño, volvieron a mandar en el marcador y a poner de los nervios al conjunto amarillo cuando se fueron de tres (15-18) y Jacobo Cuétara tuvo que parar el partido para poner algo de orden.

No surtió efecto porque el Cangas estaba muy sólido y el Bidasoa era un flan por lo que, contra pronóstico y a pesar de los cuatro goles seguidos de Odriozola, los cangueses se llevaron una justa victoria para paliar su situación.

Bidasoa Irún:

Dejanovic, Crowley (3), Nonó (3), Azkue (5, 3p.), Muiña, Kauldi (4), Serrano (3) –siete inicial– Zubiria, Lancina (2), Cavero, Aldaba, Popovic (2), Borragan, Cristian Martínez.

Frigoríficos del Morrazo:

Hermones, Suso Soliño (4, 1p.), Castro, Dani Cerqueira (5), Eloy Crook, Serafín Pousada (1), Ruben Soliño –siete inicial– Edu Salazar, Milosevic (6), Simes (5), Potic (2), Alen Muratovic (2), Da Costa, Pombo (1).

Árbitros:

Álvarez y Bustamante. Excluyeron a Cristian Martínez, Borragán, Serrano, Beltza, Cerqueira (2), Castro y Serafín Pousada (2).

Parciales:

2-3, 4-6, 7-8, 7-10, 7-10, 10-11 (descanso); 13-13, 14-14, 16-19, 17-21, 19-24 y 22-26.

Incidencias:

1.600 espectadores en el polideportivo Artaleku.