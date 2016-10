La francotiradora celeste

No hay otra jugadora en el actual Celta Zorka con mejor muñeca y puntería, pero además Cristina Loureiro (Ourense) inscribió su nombre el pasado sábado en la historia del club vigués al convertirse en su máxima anotadora en la Liga Femenina 2. Loureiro terminó la pasada campaña con 677 puntos, los mismos que consiguió con la camiseta celeste María Araújo, ahora en las filas del Uni Ferrol, por lo que sólo necesitaba uno más para encabezar la lista de francotiradoras célticas en la Liga 2. Con los nueve tantos que sumó ante el Añares Rioja ISB, ha alcanzado los 686, aunque con el primer equipo del Celta lleva ya 690 si se suman los cuatro que aportó en su primera temporada con el conjunto sénior, la 2011/12, cuando militaba en la máxima categoría.

"La verdad es que no tenía ni idea, me enteré hoy al leerlo en la página web del club y como no me lo imaginaba, me hace mucha ilusión", afirma la alero ourensana, que aún recuerda su primera canasta con el primer equipo: "Fue en un amistoso contra el Perfumerías Avenida en Salamanca".

Cristina aterrizó en el Celta en 2008 y acaba de iniciar su sexta campaña con el primer equipo, la quinta en la Liga Femenina 2, lo que la ha convertido también en la jugadora céltica con más partidos en esta categoría, 90 en total. En este curso alcanzará con toda probabilidad los cien. "Cuando llegué siendo cadete tenía la ilusión de jugar alguna vez con las mayores, pero no me imaginaba que podría llegar a cumplir cien partidos con el club", reconoce.

El Celta Zorka abrió la temporada con una derrota ante el Añares Rioja (50-55) en un mal partido de las viguesas, pero Loureiro cree que el equipo mejorará en las próximas semanas: "Nos vamos conociendo. Las nuevas se fueron incorporando poco a poco, Ylenia estuvo con lumbago y Cecilia (Okoye) llegó hace una semana y media, entonces necesitamos tiempo para compenetrarnos, pero espero que no sea como el año pasado y que las victorias lleguen antes de la segunda vuelta". n