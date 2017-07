Formoso brilla en Nueva York

Santiago Formoso nunca olvidará el pasado jueves, aunque en los últimos tiempos vive abonado a las emociones fuertes. El ex futbolista vigués, integrante de aquel mítico New York Cosmos en el que coincidió entre otros con los míticos Pelé, Beckenbauer o Cruyff, recibió precisamente en Nueva York un homenaje por parte de su ex club y de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para a Emigración. El acto se realizó dentro del marco del festival Galician Cinema&Food, en cuyo día grande se protectó el documental "Alén do Cosmos", obra de periodista de la Radio Galega Pedro Pablo Alonso, también presente.

El auditorio del Instituto Cervantes en Nueva York se llenó con 150 personas para ver el documental que narra la vida de Formoso, quien fue sorprendido con ese pequeño homenaje en el que recibió una camiseta por parte del Cosmos –representado por David Kilpatric– y otra por parte de la Xunta –representada por Antonio Rodríguez, secretario xeral de emigración–.