Fontás: "Tenemos que ser fieles a nuestro estilo"

"Queremos que llegue ya la hora del partido para darle la vuelta a un resultado que no es el mejor pero que nos permite ir allí con ambición y con toda la ilusión del mundo. Queremos complicarle la vida al Manchester, esta temporada ya hemos hecho partidos muy inteligentes y muy buenos fuera de casa en la Europa League", comentó el central a los periodistas.

Fontás considera "fundamental" que el Celta evite los duelos individuales por la fortaleza física del centro del campo inglés: "Si tenemos mucho tiempo el balón podemos hacerles sufrir. Hay que intentar jugar lo máximo posible por el suelo porque ellos por arriba son muy fuertes".

Pidió, además, "centrarse" en el partido para no sufrir una expulsión que podría ser "determinante", y no ocultó que marcar un gol en los primeros minutos podría poner "nervioso" al conjunto que dirige José Mourinho.

"Meter pronto nos daría mucha confianza y a ellos les obligaría a abrirse mucho más, y eso nos beneficiaría porque con espacios somos mucho más peligrosos. Pero tampoco hay que volverse locos, no podemos perder la eliminatoria en el minuto diez, hay que jugar sabiendo que un gol en el último minuto también nos vale", subrayó.

En este sentido, declaró que el choque de vuelta de dieciseisavos de final contra el Shakthar Donestk, al que remontaron el 0-1 de Vigo después de que Aspas forzase la prórroga en el último minuto de partido, puede servir "de referencia" pese a que son dos rivales "de mucho nivel" pero "diferentes" en su estilo.

"Creo que el Manchester va a especular un poco, no sólo por el resultado sino porque es un equipo que sabe muy bien a lo que juega. Ellos te pueden ceder el protagonismo pero sentirse cómodos. Igual nos ceden el balón para intentar contragolpearnos", aseveró Fontás, a quien no le preocupa el ambiente que se encontrarán en Old Trafford.

"Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Todo el mundo sueña con jugar en un estadio lleno, no creo que nos afecte, más bien será una motivación más para llegar a la final", sentenció.