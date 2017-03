Fontás: "A cuartos, somos un equipazo"

Además, se apuntaron al optimismo etiquetando sus mensajes con un mensaje contundente: #sigamossoñando.

Así, uno de los que quisieron ponerse en contacto con sus seguidores pocos minutos después de acabado el encuentro fue Andreu Fontás. El central catalán ha ganado en importancia dentro del equipo en las últimas semanas y ayer Eduardo Berizzo volvió a darle la oportunidad de salir en el once titular. No defraudó y tras la clasificación, apuntó: "A cuartos. Equipazo".

Otro de los titulares en la tarde de ayer en Krasnodar fue el canterano Jonny Otto, que también fue escueto al mostrar su parecer tras el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa: "Estamos en cuartos. #Sigamossoñando".

En el banquillo se quedó Sergi Gómez, quien se mostró "orgulloso de este equipo". Incluso los finalmente no convocados celebraron lo logrado, como Pape: "Golazo y a cuartos. Grande equipo", escribió junto a una foto con Aspas.