Un final de primavera

Sin presión, pero con rivalidad. El Kaleido Universidade de Vigo sabía ayer que terminaría en la octava posición y que no iba a superar a su rival en la tabla clasificatoria, pero jugar ante el CRAT coruñés siempre tiene un añadido, un especial. Además, lo sienten más los jugadores que llevan años de enfrentamientos directos en las categorías menores o en regional ante su eterno rival. Y ayer en sentimiento ganó el club local porque saltó al terreno de juego con un equipo con catorce gallegos y el aragonés Abadía, que acumula años en la ciudad. No obstante, el partido terminó por decidirse en el ecuador de la segunda mitad y cuando en el campo estaba el único foráneo de los vigueses, Maka Tatafu. En descarga del CRAT hay que argumentar que el tongano supera a sus incorporaciones, incluso a las del Burgos y, probablemente, a muchas de las existentes en División de Honor.

Antes, de su irrupción, el Kaleido Universidade de marchó al descanso en ventaja por la máxima del rugby de que, cuando se llega a la veintidós contraria, se tiene que salir con puntos. Lo hizo la formación de Norm Maxwell con los ensayos de Nico Gómez y Carlos de Cabo -el segundo de bella factura en la esquina-, y no lo realizó el CRAT cuando perdió hasta cuatro opciones a diez metros antes la ordenada defensa viguesa. Entre la fiereza y el orden dado por Uru en la línea de tres cuartos, el tanteador era vigués (12-5).

Tras el intermedio reapareció Tatafu tras su lesión de hombro y lo hizo con la vitalidad de un niño pequeño que corre entre las margaritas primaverales, muy abundantes en As Lagoas. Como siempre hizo un ensayo con varios rivales colgados y condicionó toda la defensa oponente. Cambia tanto el encuentro, que hasta modifica a su equipo. El Kaleido pasó a jugar más cerrado, con menos aperturas a la línea, igual menos de las deseables, pero lo cierto es que ganó porque Carlos López aprovechó en un lateral el pánico al 'maul' y Muñiz, atado en la primera mitad, se coló tras una embestida del tongano.

El Blusens cierra la temporada octavo y con una sensación de alegría primaveral. El otoño fue bueno, pero el invierno resultó duro.

Kaleido Universidade de Vigo:

Bargiela (Álex Pérez, min. 72), Tito Prieto, Muñiz, Carlos López, Salgado, Filgueira, Nico Gómez (Tatafu, min. 41), Antón; Riveiro, Silla; Valentín Gutiérrez (Santi Gutiérrez, min. 50), Caride, Abadía, De Cabo (Mauro, min. 60), Uru.

Crat Coruña:

Coronel, Villarmea, Sobrino (Negreira, min. 41), Hadrian Otero (David Otero, min. 41), Daniel, Guillamet, Pooli, Manson; Rosado, Avaca; Artai González, Parente, Rivas, Yayenece (Dovale, min. 41), Riestra.

Anotaciones:

0-7, min. 14: ensayo de Nico Gómez, que pasa Silla; 5-7, min. 27: ensayo de Villarmea; 12-5, min. 40: ensayo de De Cabo; 12-8, min. 41: golpe de Avaca; 12-11, min. 51: golpe de Avaca; 17-11, min. 54: ensayo de Carlos López; 22-11, min. 58: ensayo de Tatafu; 29-11, min. 66: ensayo de Marcos Muñiz; 29-16, min. 75: ensayo de Pooli; 29-23, min. 77: ensayo de Pooli, que pasa Avaca.

Árbitro:

Luis Santos. Sin amonestaciones.

Incidencias:

Partido de la última jornada en División de Honor B de rugby disputado en el campo de As Lagoas ante unos 100 espectadores.