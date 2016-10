El deporte vigués rinde homenaje hoy a Pablo Beiro, fundador y presidente del Amfiv fallecido en febrero de 2015 a los 52 años, con una fiesta del baloncesto a la que, además del equipo de básket en silla de ruedas, se han unido el Fundación Grupo Norte de Valladolid, su rival en la Liga de División de Honor; el Celta Zorka, de la Liga Femenina 2; y el Seis do Nadal, que esta temporada disputa la Liga EBA.

El primer Memorial Pablo Beiro se celebra en el pabellón de Bouzas y comienza a las 11:00 horas con un partido de exhibición del MasVisión Amfiv B, filial del Amfiv que milita en División de Honor B y que cuenta ya con dieciséis integrantes.

A continuación, sobre las 11:20 horas, jugadoras del Celta Zorka y componentes del Seis do Nadal protagonizan otro encuentro de exhibición en el que cambiarán el baloncesto a pie que practican habitualmente por la silla de ruedas.

La parte más emotiva de la jornada matinal tiene previsto empezar a las 11:45 horas con la presentación de todas las secciones del Amfiv –primer equipo, filial y escuelas deportivas– y de los voluntarios que colaboran con el club. Asimismo, se entregarán placas conmemorativas a los familiares de Pablo Beiro a cargo de representantes del Concello de Vigo y de la Xunta de Galicia.

Como plato fuerte del Memorial, a las 12:30 horas se enfrentan en el pabellón de Bouzas el Amfiv y el Fundación Grupo Norte de Valladolid, en una nueva edición del Trofeo Cidade de Vigo de baloncesto en silla, que a partir de ahora llevará todos los años el nombre de Memorial Pablo Beiro.

El entrenador del equipo vigués, César Iglesias, podrá contar con toda la plantilla a excepción de Lorenzo Envo, que por motivos laborales no se incorporará a los entrenamientos hasta la semana anterior al inicio de Liga, mientras que el club sigue buscando un punto 1 o 1,5 para cerrar la plantilla.

Iglesias tendrá por primera vez a su disposición al británico Abdi Jama, que ayer completó su primera sesión de entrenamiento tras superar un proceso vírico, y la australiana Shelley Cronau, que se encontraba en una concentración con su selección nacional.

Con sólo siete jugadores –Julio Vilas, Manu Lorenzo, Samuel Rodríguez, Agustín Alejos, Salvador Zavala, Bernabé Costas y Santi Comesaña–, el Amfiv plantó cara al Fundación Grupo Norte el pasado fin de semana en Valladolid hasta la eliminación de Zavala a cuatro minutos del final, lo que decantó el encuentro del lado castellano (63-55).

El equipo vigués, con dos piezas más en juego, tratará de darse hoy la primera alegría de una temporada que quiere dedicar por completo a la memoria de su fundador. "Va a ser una campaña especial, no sólo por el equipo que se ha confeccionado, sino porque el Amfiv vuelve a Europa como anfitrión y porque queremos homenajear a Pablo Beiro haciendo el mejor papel posible en todas las competiciones", indica César Iglesias. n