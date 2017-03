Fichajes de nivel mundial

Uno de los cinco mejores del mundo y otro llamado a estarlo en el futuro. Son los fichajes del Rías Baixas de Nigrán, pero el extraordinario nivel de sus incorporaciones está en la élite mundial de triatlón, no de ciclismo, el ámbito de la entidad de Nigrán.

No es la primera vez que los mejores especialistas de la prueba con tres sectores se adentran en el ciclismo amateur. En su día lo hizo Javi Gómez Noya e Iván Raña es un fijo en la Volta a Galicia año tras año. Ahora, el Rías Baixas incorpora a Fernando Alarza y el vigués Antonio Serrat.

Omar González es el entrenador de ambos y explica que "dentro del objetivo de progresión de los deportistas, con Alarza asentado en la élite y Antonio Serrat, que apunta buenas maneras, estamos viendo la manera de formar estos triatletas que tienen muy buen nivel. Analizando los tres segmentos, ellos en el día a día entrenan con nadadores, compaginan entrenamientos con atletas y compiten en atletismo en pruebas populares y federadas y yo, como entrenador, vi que teníamos margen de mejora en bicicleta".

"Compartimos entrenamientos con Gustavo Rodríguez, que nos enseña mucho, y tenemos una simbiosis con él. Llegamos a la conclusión de que si compiten en ciclismo van a andar más, manejarse mejor y llegar más enteros al sector de carrera a pie. En ciclismo tienes que aprender a moverte en pelotones de 100 o 150 personas y, en triatlón, los grupos acostumbran a ser más pequeños", explica el preparador de triatletas.

La conclusión es que ambos deportistas podrían mejorar en caso de disputar pruebas dentro del calendario élite y sub-23 de ciclismo. "El Rías Baixas nos abrió las puertas de par en par, el objetivo es que se formen como triatletas y, si podemos aportar algo porque el nivel nuestro es suficientemente bueno, estamos encantados", indicó Omar González. De hecho, las posibilidades son múltiples porque el club de Nigrán dispone de uno de los calendarios más largos del pelotón español. De esta forma, tendrán muchas alternativas para "que aprendan a manejarse en grupos. Cada vez las pruebas de triatlón se parecen más a las de ciclismo y, en su momento, ya hice esto con Gómez Noya, con el Cambre, y ahora es el momento de ellos".

Alarza, bronce en el Mundial del pasado año y octavo en los Juegos de Río, será el primero en ponerse el maillot del Rías Baixas. Este domingo participarán en la Clásica de Primavera que se celebra en Talavera, su ciudad natal, y tres días después estará en la clásica de Ontur.

Por su parte, Serrat todavía no tiene definido su debut, pero será en las próximas semanas. Ambos buscarán mejorar su rendimiento dentro de la competitiva categoría élite y sub-23.n