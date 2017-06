El fichaje de Lozano puede cerrarse la próxima semana

Hirving Lozano está a un paso de convertirse en el segundo fichaje del Celta para la próxima temporada. El presidente del Pachuca, Jesús Martínez, aseguró en las últimas horas que sólo faltan "detalles" para cerrar un traspaso que espera confirmar "la próxima semana". El dirigente mexicano no confirmó el destino de 'Chucky', pero los medios mexicanos dan por seguro que su destino será el Celta y cifran la venta del internacional en unos 13 millones de euros.

Han pasado apenas diez días desde que acabó la Liga, pero el Celta ya ha cerrado un fichaje –el del delantero uruguayo Maxi Gómez– y está cerca de sellar el segundo, el de Hirving Lozano. El club vigués lleva mucho tiempo detrás del jugador y en los últimos días acercó su postura con la del Pachuca, que en un primer momento tasó al internacional en 20 millones de euros, una cifra que el Celta no estaba dispuesto a asumir. Finalmente, la operación se cerraría en 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros), según informó ayer la prensa mexicana.

El presidente del Pachuca, Jesús Martínez, no quiso confirmar el destino del futbolista, pero dio por seguda su salida. "El único que va a salir es el Chucky Lozano. Estamos en eso. Todavía faltan detalles, pero creo que la próxima semana les podemos dar noticias", explicó el dirigente del Pachuca en los micrófonos de ESPN.

El conjunto mexicano deseaba seguir contando con el futbolista, pero después de rechazar varias propuestas por él en los últimos años no han podido poner más trabas al salto de Lozano a Europa. "Desde hace un año estamos tratando de que no se vaya y ya no podía mantenerlo. Hubiéramos querido retenerlo otro semestre más, pero se le había dado la palabra de que se tenía que ir al fútbol europeo y la vamos a cumplir. Creo que la próxima semana ya estaremos en disposición de decir dónde va el Chucky", explicó Jesús Martínez, que avanzó además que ya tienen cerrado al "90%" el sustituto del mexicano, que será el chileno Edson Puch, hasta ahora jugador del Necaxa.

La llegada de Lozano, que cumple 22 años el próximo mes de julio, obligaría al Celta a liberar una plaza de extracomunitario de cara a la próxima temporada. El elegido para abandonar la entidad sería el centrocampista chileno Marcelo Díaz, cuyo agente lo ofreció hace una semana al Valencia.