Fernández: "El Reus era la mejor opción"

n n n El centrocampista del Celta Borja Fernández, cedido al Reus esta temporada, fue presentado ayer como nuevo jugador del conjunto catalán. El vigués destacó que la insistencia del conjunto dirigido por Aritz López Garai lo convenció de que era el mejor destino posible.

"Estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado el Reus de seguir creciendo. Espero poder ofrecer al club todo lo que sé hacer, ganarme la confianza del míster y que sea un gran año", valoró Borja en su puesta de largo. "El interés del Reus me hizo ver que era la mejor opción", agregó Borja Fernández.

Por otro lado, el canterano del Celta valoró el hecho de volver a coincidir con Gus Ledes, junto a quien comandó el centro del campo del filial celeste el último año y medio. "Nos llevamos bien y jugando nos entendemos muy bien. Me ayudará a integrarme en el equipo", destacó el vigués, que espera seguir aprendiendo de la mano del excéltico López Garai. "Jugaba en la misma posición que yo. Esto me aportará diversos puntos de vista y me ayudará en mi crecimiento como futbolista", comentó.n