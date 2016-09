Felipe Miñambres: "No merecemos mucho más de lo que tenemos"

"El balance es malo, estamos en una situación en la que no esperábamos estar. Esperamos mejorar en los próximos partidos y empezar a sumar puntos. No es el mejor inicio, es una situación que no nos agrada pero con la que tenemos que convivir", explicó Miñambres en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El máximo responsable del área deportiva admitió que "como mucho" su equipo mereció sumar un punto, ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ya que, a su juicio, ante el Leganés y el Atlético de Madrid el equipo no rindió al nivel esperado.

"No merecemos mucho más de lo que tenemos y de lo que hemos demostrado. Lo que tenemos que hacer es mejorar y estar al máximo nivel. Si cada uno de nuestros jugadores da el máximo de su nivel no tengo dudas de que sumaremos muchos puntos. Tenemos que dar el cien por cien, no vale con el noventa porque en general estamos todos por debajo del nivel que esperábamos", subrayó.

En el último partido contra el Atlético , el argentino Eduardo "Toto" Berizzo no incluyó a ninguno de los cinco fichajes -Roncaglia, Pione Sisto, Rossi, José Naranjo y Lemos- en el equipo titular.

"Es una decisión del míster. Esto no es ni el Berizzo Fútbol Club ni el Felipe Miñambres FC. Esto es el Celta de Vigo. El míster elige a los que tienen que jugar y nosotros lo que queremos es que el equipo gane independientemente de quién juegue. Es un dato anecdótico", comentó.

El director deportivo celeste aseguró que "todo está hablado y consensuado" con Berizzo en el tema de los refuerzos, por lo que no ve motivos para que el técnico esté descontento con la plantilla pese a que el club no le ha traído el tercer portero que había demandado.

También pidió olvidarse "cuanto antes" de Nolito porque el internacional español ya no milita en el Celta: "Es un gran futbolista pero está en otro club, nos equivocaremos si seguimos hablando todos los días de Nolito. No podemos pensar en lo que teníamos o en lo que no tenemos".

"Quizás Nolito cuando llegó al Celta tampoco tenía el valor que tuvo cuando se ha ido. Nosotros lo que pensamos es que muchos de los jugadores que han venido recorren esa misma trayectoria pero Nolito sólo hay uno, ahora tendrá que ser Iago, Rossi, Pione, Naranjo o Señé quien haga ese papel", concluyó.