La Federación rechaza que se aplace la semifinal de la Copa Alavés-Celta

La Federación Española de Fútbol ha rechazado la petición del Alavés de aplazar el partido de semifinales de Copa ante el Celta. El conjunto vasco argumentaba que el equipo vigués estaría en ventaja ya que no disputó encuentro de liga este fin de semana por la suspensión del choque con el Madrid debido a los daños del temporal en el estadio de Balaídos.

La Federación ha hecho público esta tarde un comunicado en que recuerda que no concurre una circunstancia que motive dicho aplazamiento, ya que no existe una causa de fuerza mayor para no jugar el encuentro ante el Celta. El organismo federativo señala que dicha causa motivó la suspensión del partido de Balaídos con el Madrid pero "tal circunstancia, de carácter extraordinario, no puede a su vez servir de base para alterar el calendario de la Copa del Rey,