"Si hay un favorito, es el Celta"

"No quiero favoritismos, si hay favorito, que sea el Celta. Nosotros vamos a trabajar y ser humildes", comentó el jugador valenciano en rueda de prensa.

Albentosa, que recuperó la titularidad el pasado fin de semana ante el Barcelona, admitió que ganar el partido contra el Celta supondría "un golpe fuerte" positivo a nivel anímico. "Serían tres puntos para la moral del equipo muy, muy buenos y para la moral de la afición, mucho mejor aún", indicó.

El conjunto coruñés ha encadenado cuatro partidos sin perder, incluido un empate contra el Atlético y una victoria sobre el Barcelona. Albentosa admitió que se encuentran "en el momento más dulce de toda la temporada" y abogó por sacarle partido. "Ahora que están viniendo las buenas rachas, no hay que parar", destacó Albentosa, quien restó trascendencia al desgaste que pueda suponer para el Celta el partido de ayer y su largo viaje a Rusia. "Tiene una plantilla larga e imagino que están preparados para tres competiciones porque con eso están desde el inicio de Liga. Nosotros también somos una plantilla larga, el otro día hubo cambios ante el Barcelona y competimos bien", recordó.

Sobre la llegada de Mel, el central blanquiazul destacó la confianza que le ha dado al equipo: "Él nos dijo que no nos sintiéramos inferiores a nadie, que él había venido porque creía que éramos buenos, que si no, no habría venido".n