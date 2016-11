"Tras la fase concursal se hará un presupuesto definido en función de la quita"

nnn El Real Club Náutico de Vigo afronta una nueva etapa tras meses de incertidumbre. Una nueva fase en la que aguarda ver la luz al final del túnel. El juzgado de lo Mercantil número 3, con sede en Vigo, aceptó la petición formulada por la entidad y declaró el concurso voluntario con procedimiento abreviado. Un proceso que se iniciaba hace ahora una semana.

La sociedad deportiva presentó un activo de 4,75 millones y un pasivo de 4,11 millones, por lo que tiene una diferencia positiva de 600.000 euros.

El actual presidente de la entidad, Justo González Ballesta, que asumió las riendas en junio de 2016 se muestra optimista sobre el desenlace de este proceso e insiste en que el club es viable. El objetivo inmediato pasa por negociar quitas y aplazamientos de pago con los acreedores.

¿Cómo ve la situación?

Nosotros entramos en periodo concursal el 8 de noviembre y tenemos por delante un plazo de cuatro meses para salir de esta fase, porque el juez determinó que es un procedimiento abreviado. Por eso son cuatro meses.

Y luego, ¿cómo se presenta el panorama?

Una vez superada esta fase empezaremos a elaborar el nuevo presupuesto de 2017, que quedará definido en función de la quita que consigamos y la deuda que tengamos que financiar.

¿Es optimista respecto a la resolución?

Sí, lo somos. Ya lo éramos antes del concurso, ahora exactamente igual. Nada ha cambiado. Lo que ocurre es que ahora para dejar zanjada esta fase tenemos que cerrar varios preacuerdos con los acreedores más importantes, entre ellos Abanca, Autoridad Portuaria, Tesorería de Seguridad Social, el hotel Bahía, y los Concellos de Vigo y Nigrán, entre otros.

¿Le reconforta la confianza de la masa social?

La confianza de la masa social del club es fundamental para nosotros. Hacemos esto justamente porque contamos con el respaldo de los socios que saben de la gravedad de la situación y lo importante que es en estos momentos permanecer unidos.

¿Cómo afecta a los 64 trabajadores?

Los trabajadores, al igual que los socios, aceptan la situación, porque se sienten protagonistas. Su posición colaboradora es también fundamental para superar esta fase.

¿Habrá despidos?

No, para nada. Tenemos un acuerdo con los trabajadores para no tocar los puestos de trabajo. En cuanto a las nóminas, de momento no se ha negociado nada relacionado con los salarios. Se estudiará en el presupuesto de 2017. Cuando salgamos del concurso nos sentaremos a elaborar el presupuesto. Lo primero que habrá que hacer es hablar con los trabajadores sobre la situación, como se hace en todas las empresas.

¿Qué planes hay para el día a día?

Pretendemos mantener la actividad en esta fase en la que estamos porque es muy importante para continuar con ingresos. Vamos a celebrar las fiestas habituales, la de primicias, la de Fin de Año y Reyes y mantendremos las competiciones de waterpolo, vela y tenis para que esa actividad genere credibilidad, sobre todo. n