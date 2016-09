"Faltó que entrara el balón"

Hugo Mallo se mostró satisfecho por el juego realizado por el Celta en el partido de ayer contra Osasuna. Para el lateral marinense, lo único que faltó es que "el balón entrara". El capitán celeste admitió que la situación en la tabla clasificatoria no es buena y destacó la necesidad de permanecer "unidos" para salir adelante, empezando por el encuentro de este miércoles contra el Sporting de Gijón en Balaídos.

"Creo que hemos hecho bastantes cosas buenas, pero ofensivamente nos ha faltado ese último pase, fundamentalmente en la primera parte, y sobre todo que el balón entrara", explicó Mallo al término del partido de ayer en El Sadar, en el que el Celta estrelló tres balones en los palos por medio de Wass, Cabral y Aspas. "Hemos tenido tres palos, pero no hay que darle más vueltas y hay que pensar en el siguiente partido", añadió el futbolista celeste.

Precisamente, el lateral derecho del Celta indicó que una victoria en el choque del miércoles contra el Sporting serviría para realzar el valor del empate sumado ayer contra Osasuna, el primer punto del conjunto celeste en el campeonato. "Si ganamos el miércoles en Balaídos podremos decir que este punto que hemos conseguido hoy ha sido bueno", señaló Mallo.

Por último, el capitán celeste aseguró que ahora más que nunca es necesario que el equipo permanezca unido para suparar la situación en la que se encuentran. "Está claro que no nos gusta vernos en la posición en la que estamos en la tabla, pero queda mucho, esto acaba de empezar y tenemos que estar unidos y remar todos en la misma dirección", concluyó Mallo.

"El Celta es muy buen equipo".

Por su parte, el portero de Osasuna, Mario Fernández, destacó el nivel del conjunto celeste. "Creo que el Celta es muy buen equipo. Es un engaño que llevara 0 puntos porque estoy seguro de que va a estar de mitad de tabla para arriba. Al final tuvimos un par de contras en las que podíamos habernos llevado el partido, pero nos quedamos con el empate. Todavía queda mucho, pero cuanto antes ganemos, mejor para nosotros", dijo.n