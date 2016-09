El éxito de una emoción

Cerca de tres mil personas rozaron el lleno el pasado jueves en el pabellón de As Travesas con motivo del primer Memorial Quino Salvo, un evento que nació como homenaje al exjugador de la ACB y técnico vigués fallecido el pasado mes de junio a los 58 años de edad y que, tras el éxito conseguido, podría convertirse en una cita anual con equipos de baloncesto de élite en el Central.

Julio Bernárdez, presidente de la recién creada Asociación Quino Salvo, considera que el balance de esta primera edición no puede ser más positivo. "Estamos muy satisfechos, tanto por la afluencia de público como por el sentimiento que se respiró a lo largo del encuentro. Si a eso le añadimos que tanto el Obradoiro como el Joventut ofrecieron un partido entretenido, que tenía argumentos para verlo, creo que no se puede pedir más", afirma Bernárdez.

El responsable de la organización reconoce que poner en pie un evento de esta envergadura no resultó sencillo porque, además, "todo estaba en nuestra contra. Tuvimos que hacerlo todo rápido, en verano, un día que sabíamos que iba a hacer calor y además la Federación Española de Fútbol tuvo la idea de poner el primer partido del nuevo seleccionador ese mismo día. Pero nosotros sabíamos que iba a haber gente en el pabellón de As Travesas porque la figura de Quino despierta un cariño entrañable y la difusión que se dio en la prensa y en las redes sociales fue muy importante".

El Memorial contó con la participación de la familia de Quino Salvo, que, como apunta Bernárdez, "todavía no salen del sueño. Las hijas y los hermanos sabían quién era Quino, pero la madre, que siempre había vivido un poco alejada de su mundo profesional, no daba crédito a que su hijo fuera quien es. Hay que tener en cuenta que Quino llevaba viviendo fuera de Vigo desde los 17 años, pasó mucho tiempo fuera de la ciudad y por eso su trascendencia para muchas personas no era la que verdaderamente se demostró el jueves".

Entre todos los gestos de la noche destacó el "minuto de ruido" dedicado a la memoria de Salvo. "Cambiar lo que hubiese sido un minuto de tristeza por un minuto de alegría, tal como él hubiese deseado, con su canción favorita sonando de fondo ("Que yo no quiero problemas", de David de María), fue algo que a todos nos puso la piel de gallina", recuerda el presidente de la Asociación Quino Salvo, que no asegura que vaya a haber una segunda edición. "Todavía tenemos que hacer la digestión de todo esto. El alcalde y el concejal ya nos han dicho que había que darle continuidad pero no hay que olvidar que el Memorial fue hecho por un grupo de amigos que aportamos nuestros conocimientos en cada campo y es complicado aunar todas estas voluntades. Hemos visto infinidad de trofeos que se inician con fuerza y pierden fuelle con el paso del tiempo, así que vamos a esperar a ver qué pasa. Si este fuese el primero y el único, todos podríamos estar satisfechos porque moriría en lo más alto, pero vamos a ver cuál es la voluntad de las instituciones para crear ese Memorial permanente con equipos de ACB. De lo que sí estamos seguros es de que el público ya se ha manifestado", sentencia Bernárdez. n