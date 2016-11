Un exceso de confianza privó ayer al Celta de sellar la clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa frente a un Standard que, pese a sus evidentes limitaciones y encajar un gol en los primeros minutos, tuvo más fe que los vigueses y se llevó un empate que deja el pase abierto para la última jornada de la fase de grupos. Berizzo alineó su equipo de gala, con la única ausencia del lesionado Orellana, pero el Celta no se pareció a sí mismo: se mostró lento y previsible, abusó del juego en largo y los balones aéreos y acabó dando vida al equipo de Lieja.

El once previsto con Rubén

El Celta formó con el once previsto, el once de gala excepto por la baja de Orellana, con la única sorpresa de Rubén Blanco en la portería. Sergio Álvarez, sancionado en la Liga, tenía opciones de entrar ayer en el equipo titular, pero Berizzo apostó de nuevo por el joven canterano, que completó un buen encuentro y realizó varias paradas de mérito que impidieron que el Standard empatara antes.

Dos llegadas: poste y gol

El partido se puso muy pronto de cara para los celestes. En el minuto 4, Guidetti recibió de Jonny en el área, se dio la vuelta ante su marcador y remató al poste. En el 7, Mallo sacó con rapidez de banda y Iago Aspas se llevó la pelota a trompicones hasta plantarse solo ante Hubert, al que batió sin problemas. En dos llegadas, un palo y un gol. Y el Celta pensó que el resto vendría por añadidura. Pero no fue así.

Balón para el Standard

A partir del tanto de Aspas, el equipo vigués renunció a la elaboración. Se metió en su campo, entregó la pelota al Standard y esperó a que un contraataque resolviera el encuentro. Pero esa contra no llegaba, el Celta se volvió previsible y los de Lieja avisaron ya en el minuto 36 con una falta botada por Trebel que Orlando Sá cabeceó al poste.

Más músculo en el campo

Berizzo reaccionó en la segunda parte sustituyendo a Marcelo Díaz por Radoja para tratar de recuperar un centro del campo que ya estaba perdido, pero ni la entrada del serbio mejoró al Celta, que sólo conseguía quitarse la presión visitante con una alguna jugada aislada de Iago Aspas.

Empate por acumulación

El Standard logró el empate por acumulación: de hombres en el campo contrario, de saques de esquina y de balones al área. Al final, Laifis aprovechó uno de ellos y metió al Celta en un lío. n