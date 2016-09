Europa regresa a Balaídos

Han pasado algo más de nueve años y medio desde que, el 8 de marzo de 2007, el Celta disputó su último partido de competición europea en Balaídos. Aquel día, cayó 0-1 ante el Werder Bremen. Este jueves vuelve a jugar contra el Panathinaikos (19:00) un duelo continental sobre el Lagares con la ilusión de su glorioso pasado en Europa todavía presente en el celtismo. Y es que las estadísticas del Celta como local en competiciones europeas rozan la matrícula de honor: un total de 33 partidos con un balance de 23 victorias, seis empates y sólo cuatro derrotas, incluida la citada ante el Werder.

El Celta debutó en Europa como local y perdió su primer encuentro, con el Aberdeen como rival en la temporada 1971/72. Los escoceses ganaron 0-2 en un estadio de Balaídos que no volvería a acoger un encuentro europeo hasta más de un cuarto de siglo después. En 1998, el conjunto vigués logró su primera victoria en competiciones europeas ante el modesto Arges Pitesti rumano (7-0). Sin embargo, en su siguiente partido en Vigo, ante un rival de mayor envergadura como el Aston Villa, el Celta volvió a hincar la rodilla (0-1).

Aquella derrota ante los de Birmingham parecía el final de la segunda experiencia continental de los celestes, pero el Celta se rehizo en Villa Park –ganó 1-3 con goles de Sánchez, Mostovoi y Penev– y no volvió a perder un encuentro europeo como local hasta cinco años y medio después, ante el Arsenal en la Liga de Campeones.

Entre un partido y otro ante rivales ingleses, el Celta enlazó 24 partidos consecutivos sin perder en Europa. En esa campaña 1998/99, superó 3-1 al Liverpool y empató 0-0 contra el Olympique de Marsella, resultado que le dejó fuera en cuartos de final después de haber caído 2-1 en Francia.

En la temporada siguiente se vivieron dos de los partidos más memorables de la historia del Celta. Tras eliminar al Lausana suizo (4-0 en Vigo) y al Aris de Salónica griego (2-0 sobre el Lagares), el equipo dirigido por Víctor Fernández le endosó un 7-0 al Benfica y, en la siguiente eliminatoria, un 4-0 a la Juventus. Pero de nuevo se cruzó un equipo francés en cuartos, el Lens, que sacó un 0-0 de Vigo que hizo valer con un triunfo por 2-1 en su estadio.

En la campaña 2000/01, el Celta debutó en Europa con un 0-0 ante el Rijeka croata en casa y ganó el resto de sus partidos en Balaídos. El último, 3-2 ante un Barcelona que se metió en semifinales tras haber ganado 2-1 en el Camp Nou.

En el curso 2002/03, el Celta superó a Odense (2-0), Viking (3-0) y Celtic (2-1), pero los escoceses, que habían ganado 1-0 en la ida, pasaron la eliminatoria.

La tercera derrota celeste en Balaídos llegó en la histórica Liga de Campeones 2003/04, en la ida de los octavos ante el Arsenal (2-3). El Celta no volvería a Europa hasta el curso 2006/07, que culminó con su eliminación en Bremen. Antes, los vigueses habían ganado al Standard (3-0), al Fenerbahce (1-0) y al Spartak de Moscú (2-1) y empatado contra el Eintracht (1-1).n