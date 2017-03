La gente sólo muere cuando la olvidan. La sentida reflexión de Isabel Allende convierte en inmortales a Eduardo Berizzo y sus jugadores, que ayer ganaron con la autoridad de un gigante en Krasnodar (0-2) para meter al Celta en los cuartos de final de la Liga Europa por cuarta vez en su historia. Dieciséis años después y con sello de A Madroa. Hugo Mallo marcó el primer gol a los 51 minutos y Iago Aspas firmó la sentencia en el 79. Dos símbolos de un Celta que emergió con tanta fuerza desde las cloacas de la Segunda División que un lustro después todavía no ha dejado de crecer. Ni de creer. Un equipo valiente, ambicioso y solidario. Un equipo que será recordado con una sonrisa agradecida por haber regalado tantas noches de ensueño a su afición. Un equipo dispuesto a seguir haciendo historia, a derribar los muros de la incredulidad para tocar el cielo con las manos. El celtismo nunca lo olvidará.

El Celta fue el mejor en una eliminatoria que posiblemente hubiera sido otra con Smolov, la estrella del Krasnodar. Nunca lo sabremos. No han tenido suerte con las lesiones los rusos, que ayer perdieron en el calentamiento a Ramírez, sustituido en el último momento por Petrov. Pero el equipo de Eduardo Berizzo hizo todo lo que tenía que hacer para meterse en cuartos, tanto en la ida como en la vuelta.

El 2-1 de la ida era una ventaja nimia para los vigueses. Un 1-0 los dejaba fuera de Europa y viajaron a Krasnodar convencidos de la necesidad de ganar. Especular era un riesgo inasumible y buscaron el único camino que conocen hacia la victoria: tener el balón, mimarlo, atacar y morder cuando toque recuperarlo. Pero el equipo de Igor Shalimov también quería adueñarse de la posesión y el primer tiempo se convirtió en una batalla por el cuero en la que hubo varias victorias parciales.

El primer pequeño triunfo fue del Krasnodar, que inquietó al Celta durante el primer cuarto de hora. Wanderson probó fortuna a los 8 minutos y Sergio atajó el disparo del delantero brasileño. Pero el conjunto celeste no tardó en responder con una bonita acción individual de Pione Sisto que el danés, muy incisivo por su banda, culminó con un disparo que obligó a Sinitsin a sacar una mano prodigiosa para evitar el 0-1.

El partido había cambiado de color. Ahora sí, el balón circulaba con claridad por las piernas de los celestes, que volvieron a acercarse a la portería del Krasnodar en una acción que culminó Guidetti con un remate demasiado flojo a pase de Iago Aspas.

El conjunto de Igor Shalimov, muy duro por momentos, peleó para volver a meterse en el partido y lo consiguió. El dominio era alterno. Primero del Krasnodar, después del Celta y ahora de nuevo de los locales, que volvieron a generar peligro en el área de Sergio. El de Catoira desvió con apuros un lanzamiento de falta envenenado de Pereyra y el sueco Claesson, autor del gol ruso en Balaídos, soltó un zarpazo que se fue desviado por unos pocos centímetros.

La primera parte culminó con un libre directo de Wass que golpeó en la espalda de Guidetti cuando tomaba el camino hacia la portería de Sinitsin, que no pudo evitar que el Celta se adelantase en el marcador en los primeros compases de la reanudación.

Shalimov dio entrada a Mamaev en lugar de Podberezkin en el descanso. El técnico quería hacer sangre, pero fue su equipo el que acabó desangrado. El Celta tiene una fe imperturbable. Golpea la puerta con tanta insistencia que tarde o temprano acaba por derribarla. Lo consiguió en una acción que arranca de un genial pase en profundidad de Pablo Hernández –genial en su reaparición– y continúa con un pase al corazón del área de Guidetti, un remate de Iago Aspas rechazado por la defensa y un despeje frustrado que caza Hugo Mallo para resolver como un nueve. El lateral derecho culminando una jugada que comenzó en la izquierda, prueba de la valentía y ambición de este Celta.

Tras el 0-1, el equipo vigués se adueñó del partido apoyado en su centro del campo. Radoja, Tucu y el correcaminos Wass aparecían en cada esquina del campo. Igor Shalimov hizo su tercer cambio a los 69 minutos, cuando Berizzo todavía no había hecho ninguno. Buena señal para el Celta.

La salida al campo de Laborde y Joaozinho aclaró las ideas del Krasnodar en ataque, pero apenas pudieron generar peligro. Un remate desviado de Wanderson fue su mejor oportunidad. No tardó en llegar la sentencia, sellada de nuevo por un canterano. Iago Aspas lanzó la contra y por el camino encontró a Guidetti, con quien lanzó una genial pared –soberbio el pase del sueco– que culminó con una vaselina marca de la casa.

El conjunto ruso bajó los brazos. Quedaban diez minutos y estaba obligado a marcar cuatro goles. Un imposible ante un Celta que supo ganar con autoridad y pudo incluso saborear una victoria histórica. Nadie olvidará nunca a los inmortales de Krasnodar.

Krasnodar:

Sinitsin; Martynovich, Naldo, Granqvist, Petrov; Pereyra (Laborde, min. 70), Kaboré, Gazinski; Podberezkin (Mamaev, min. 46), Claesson (Joaozinho, min. 60), Wanderson.

Celta:

Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontás, Jonny; Radoja, Pablo Hernández (Beauvue, min. 86.); Iago Aspas (Roncaglia, min. 82), Wass (Jozabed, min. 74), Pione Sisto; Guidetti.

Goles:

0-1, min. 51: Hugo Mallo; 0-2, min. 79: Aspas.

Árbitro:

Ruddy Buquet (FRA). Expulsó a Kaboré (min. 86) por doble amonestación. Mostró tarjeta amarilla a Gazinski, Wanderson y Granqvist por parte del Krasnodar y a Radoja por parte del Celta.

Incidencias:

Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa disputado en el Krasnodar Stadium ante unos 34.000 espectadores.