En su primera final de la temporada, el Celta jugó mal y empató. Se adelantó ante el Standard pero nunca supo jugar con balón y se fue hundiendo en un césped con aspecto de trampa. Laifis igualó a falta de diez minutos con el equipo local perdido y la clasificación se decidirá en la última jornada, con los de Berizzo visitando en Atenas a un desahuciado Panathinaikos y sin Aspas, autoexpulsado como colofón de un mal día.

Lleva el Celta con zapatos nuevos desde el comienzo de temporada. Ajustando la horma. Pisando, probando. Caminando hacia un destino futbolístico que otea pero que no acaba de alcanzar y al que sólo llegan, en avanzadilla, elegidos minutos de cada partido. Ayer, ante el Standard y en el partido crucial para Europa, Eduardo Berizzo tiró del calzado que él considera de gala.

De entrada, lo esperado, pero con Rubén Blanco en portería. Ve el técnico al mosense preparado para asumir galones y ayer consideró que el partido merecía el riesgo de quedarse sin guardameta de cara a las próximas jornadas ligueras, dada la sanción de Sergio. Con el resto de elecciones, daba el timón a Marcelo Díaz, esperando de él la mejor versión con balón para generar sencillez en la salida, y la labor de matar al rival a Aspas y Guidetti, pareja letal.

De hecho, tal dúo protagonizó la buena salida al campo de los célticos, en la que se comprobó que la retaguardia no es la mejor de las líneas del Standard. Bastó una pelota filtrada desde el borde del área de Jonny para que Guidetti controlase, se girase y rematase un balón que pegó en el palo. La energía positiva se extendió lo suficiente como para que tres minutos después, la defensa belga volviese a quedar en evidencia: Aspas recepciona un saque de banda de Mallo, encara al central rival Scholz, se deshace de él con un caño y después finaliza con primor. Gol. La capacidad letal del ataque céltico quedaba demostrada, pero por detrás no todo funcionó tan bien.

El Standard, conocedor del gusto por la circulación en los célticos, situó la presión alta. Y en un principio no era demasiado problema, pues todos los huecos que no había en la mitad del campo celeste aparecían en la mitad belga, con posibilidad para el juego entre líneas para Aspas, Pione o Wass. Pero como la precisión no acompañaba en los pases, los de Berizzo empezaron a sentir que los zapatos les hacían daño. Las pérdidas eran castigadas con rápidas transiciones con Belfodil como faro. Es el ariete del conjunto belga toda una viga, pero una viga con técnica. Su equipo juega a su alrededor e incluso se permite el lujo de marcar el ritmo de los suyos descolgándose hacia atrás y emparejándose, en un duelo desigual, con el recatado en centímetros Chelo Díaz. Un duelo entre ambos en un balón largo hacia el área celeste en el minuto 20 reflejó el peligro belga y la tendencia del juego a sonreír a los visitantes, capaces de ganar muchos más duelos individuales en el centro del campo por su intensidad física. Dicha cabalgada, físicamente tan desigual que hasta resultó cómica, acabó con un remate del delantero belga que detuvo Rubén.

Con el centro del campo ganado y el Celta incapaz de hilar pases en la salida de balón, el Standard comenzó a conseguir réditos futbolísticos, mayormente en forma de acciones a balón parado. Fueron un puñado de saques de esquina infructuosos y una falta lateral sacada por Trebel que Orlando Sá cabeceó al palo. El descanso llegó con los visitantes ganando en virtudes que tienen que ver con la acumulación y con los locales por delante en el marcador merced a su calidad selectiva.

Traicionero césped

La lluvia y el viento iban haciendo mella en el césped y en los cuerpos de los futbolistas. Cada pisada suponía un esfuerzo acumulado sobre el anterior. Por eso, al cuarto de hora de una segunda mitad con mejor cara de inicio para el Celta, Berizzo puso en el campo a Radoja por un Marcelo Díaz con vocación de calzado de fiesta y no de lluvia. Además, el Standard perdió un punto de potencia en la presión. Había más espacios y, en teoría, más opciones para que por fin apareciese la calidad colectiva con el balón de los locales.

La clasificación seguía en el aire. Desde la grada se trataba de empujar, agradeciendo cada vez que el equipo se acercaba al área rival con dos pases. Porque el partido comenzaba a jugarse en cada área. Los centímetros del Standard sonaban amenazantes. Si el Celta no lograba que el fútbol se jugase por abajo, Rubén –con una gran aparición a cabezazo de Raman– y su defensa sufrirían.

Los locales se encerraron atrás, sin capacidad para salir, obligados a sufrir en cada saque de esquina –el Standard acabó el partido con diez a favor– y en cada golpeo del rival desde el borde del área. Y mientras Berizzo ideaba en la banda el cambio a realizar -primero Pape y después, con Jonny lesionado, Sergi Gómez-, Laifis marcó.

Los méritos contraidos le dieron el punto al Standard y la ventaja de afrontar la última jornada sabiendo que es quien marcará el paso. El Celta perdió una gran oportunidad porque no dio para más cuando más se esperaba de él.

Celta:

Rubén; Hugo Mallo, Gustavo Cabral, Facundo Roncaglia, Jonny Castro (Sergi Gómez, m.82); Marcelo Díaz (Nemanja Radoja, m.61), Pablo 'Tucu' Hernández, Daniel Wass (Giussepe Rossi, m.83); Iago Aspas, John Guidetti y Pione Sisto.

Standard de Lieja:

Hubert; Fai, Scholz, Laifis, Fiore; Edmilson Júnior (Mbenza, m.62), Trebel, Cisse, Raman (Badibanga, m.89); Belfodil y Orlando Sá.

Goles:

1-0, m.7: Iago Aspas; 1-1, M.80: Laifis.

Árbitro:

Benoit Bastien (francés). Expulsó por doble tarjeta amarilla a Iago Aspas (min.93), por parte del Celta, y amonestó a Orlando Sá, Belfodil y Fai, por parte del Standard de Lieja.

Incidencias:

Encuentro disputado en el estadio de Balaídos, con 16.470 espectadores.