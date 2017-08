La Española retira la sanción al Comesaña

El Comité de Competición de la Federación Española de Atletismo se enmendó ayer la plana a sí mismo al retirar, apenas dos días después de fijarla, la sanción de 13 meses sin licencia al Comesaña Sporting Club vigués. El ente federativo remitió un comunicado a la histórica entidad revocando su propia resolución en base a dos argumentos ya manejados por el propio club en su defensa: la no consideración en su primer escrito de las alegaciones presentadas por el sancionado tras la propuesta del instructor, enviadas en tiempo y forma, y la caducidad del expediente abierto, al no haberlo resuelto en el plazo de un mes que fijan las propias normas federativas y la ley de administraciones públicas.

Por lo tanto, las tesis de defensa del Comesaña han triunfado incluso antes de que tener que presentarlas ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD), tal y como tenía previsto. Y han quedado de manifiesto los defectos formales del proceso abierto por la Federación por la negativa del club a variar los resultados y el reparto de premios del último Memorial Belarmino Alonso, a cuenta de la legalidad o no de incluir en ellos a dos atletas portuguesas.

El club estudiaba ayer si proceder a una denuncia a la Federación por el daño a su imagen.