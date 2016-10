De escuela a equipo

El Xuvenil de Teis logró el pasado ante el Redpiso Torrejón su primera victoria en las dos últimas temporadas, un triunfo que además logró sin sus jugadoras veteranas: de las ocho que participaron, tres eran cadetes –Sara Urrea, Aida Pérez y la líbero Olalla Liz–, otras tres juveniles –Alicia González, Carla Figueroa y Alma Vázquez– y sólo dos sénior –Xulia Larrán y Noemí Araújo–, con una media de edad de 16,75 años.

"Se trata de un grupo muy joven. Entonces el año pasado empezamos con el objetivo de ir formándonos, sin fijarnos en el marcador, y esta temporada teníamos ya el reto de competir. Habíamos hecho ya un par de partidos buenos y notábamos que el trabajo merecía un premio", afirma el entrenador del equipo vigués, Celso Veloso, que reconoce que "la victoria le ha sentado muy bien al equipo. No hay más que ver las reacciones de las jugadoras e incluso de los padres".

Como tantos otros encuentros en las dos últimas campañas, el Xuvenil perdió en el pabellón de Teis el primer set. Pero esta vez algo cambió. "Normalmente hasta ahora, como tenemos un equipo tan joven, aguantábamos hasta el punto 16 y a partir de ahí entrábamos en una dinámica de errores. Esta vez fue un poco igual en el primer set, pero en el segundo nos funcionó la estrategia de saque que habíamos preparado, fuimos capaces de trabajar bien ese aspecto y además encontramos una ventaja en el equipo rival, porque en el centro de la red tenían dos centrales juveniles y por ahí conseguimos muchos puntos", explica Veloso.

Las de Teis consiguieron ese primer triunfo ante un Torrejón que llegaba en la zona media de la clasificación, pero que el técnico vigués considera que "era un rival de nuestra Liga. Esta temporada hay cinco equipos que vamos a estar abajo y que vamos a disputar una especie de microliga en la que cualquiera puede ganar a cualquiera, los madrileños Torrejón y Alcobendas y los tres gallegos, Zalaeta, Emevé y nosotros. Con el resto va a ser difícil competir".

Para Veloso, una de las claves del estirón que ha dado su equipo se encuentra en los entrenamientos. "Hemos pasado de las tres sesiones semanales del año pasado, en las que incluíamos la preparación física, a que esta temporada haya dos jugadoras que realizan siete sesiones y la mayoría haga tres sesiones de pista y dos de preparación física. Cuando se incrementa el trabajo, se tiene que acabar notando", indica el técnico.

El Xuvenil se impuso al Torrejón sin su más reciente incorporación, la italiana Federica Farabegoli, pero con el talento de la todavía adolescente Sara Urrea. "Es una gran trabajadora y además tiene ilusión por apuntar alto. Aunque sólo tiene 15 años, es de las que entrena las siete sesiones y no se pierde una, siempre quiere jugar aunque esté muerta y además compagina perfectamente el voleibol con los estudios. El pasado verano, ella y su compañera de la misma edad en voley playa ganaron todos los torneos sub-21 en los que participaron", destaca Veloso, que tras este primer triunfo quiere más: "El objetivo es empezar a competir porque creo que ya podemos hacerlo y tenemos el reto de mantener la categoría deportivamente. El año pasado jugamos con la baza de que no iba a haber descensos y por eso pudimos planificar con más calma. Ahora ya competimos". n