Dos equipos en uno mismo

El partido comenzó a las cinco de la tarde, pero el Coruxo no llegó al inicio. De hecho, prácticamente no apareció en toda la primera mitad, en la que la Arandina llevó el peso del juego, generó peligro y también el gol, eso sí, en el tiempo de prolongación. Pudo marcar antes, pero falló remates muy claros y el tanto lo firmó Carlos Portero en su enésimo remate con ayuda de Rubén González, que intentó tapar el disparo y su intento se convirtió en un desvío fatídico que superó a un Alberto Domínguez que estaba bien situado para tapar el disparo del extremo visitante.

Antes del gol se vivió una primera mitad marcada por el agua y el viento en un domingo clásico de invierno en el campo de O Vao. El césped, correcto, pero pesado y con charcos, no favorecía el juego combinativo, aunque los locales fueron claramente superados por su oponente. De hecho, apenas llegaron al área de Nacho Zabal con peligro.

El Arandina sufrió la lesión de Edu Paya al cuarto de hora y saltó al campo Momar Ndoye para situarse en el extremo y pasar a Ruba al lateral. La modificación, lejos de ser un inconveniente, fue una bendición para los visitantes porque la incorporación protagonizó dos acciones por banda que no terminaron en gol por el error en el remate. En la primera ganó línea de fondo y cedió a Edgar. Tenía que empujar, pero el balón se le metió en los pies y tapó Alberto. El segundo desborde de Momar Ndoye fue con doble regate y centro hacia el extremo opuesto de Carlos Portero. Remató cerca del palo con todo a favor. El mismo jugador tuvo un rosario de ocasiones antes del intermedio y en todas finalizó mal. Un intento de vaselina en la frontal se le marchó alto y un remate de cabeza fuera por poco. Incluso en el añadido, en una contra, llegó al área y disparó flojo, pero tocó el balón en Rubén y se marchó al fondo de la portería.

El descanso sentó bien al Coruxo y en poco más de minuto y medio generó más peligro que en toda la primera mitad. Trenzó en su campo para la apertura hacia Pibe, que se internó en el área, puso el centro a la llegada de Camucho. No tocó el delantero ni los centrales y Andre Osterholm, en el segundo palo, empujó al fondo de la red.

Una ocasión y empató el Coruxo, que tenía otra predisposición sobre el campo. Ahora mandaba, pero era una tarde extraña. El Arandina envió un balón largo, Alberto García quiso anticipar y se comió inexplicablemente el balón. Dejó en carrera libre a Edgar que remató cerca de la escuadra. El equipo visitante falló todo en el primer acto y su primer disparo tras el intermedio fue perfecto.

No obstante, el enfrentamiento ya era otro. El Coruxo ahora sí estaba en el partido, combinaba, presionaba y llegaba. Quedaba el elemento decisivo, la clave. Llegó desde el banquillo con la entrada de Pedro Vázquez y Mateo. Desde que pisaron el césped, el encuentro fue otro. Aparecieron las triangulaciones en el centro del campo, los pases interiores, las paredes en banda... Todo el caudal ofensivo pasa por estos dos jugadores y la escuadra de O Vao comenzó a vivir en el balcón del área del Arandina.

Los goles pudieron llegar en jugada, incluso en falta, pero lo hicieron en sendos saques de esquina. Uno con suspense porque llegó después de dos rechaces en el área, buena mano de Nacho Zabal y remate de cabeza de Alberto García. En el segundo sin dudas. Ramte claro de Campillo al fondo de la red a falta de doce minutos para el final. Intentó cambiar la dinámica la Arandina con dos nuevos cambios, pero sirvieron de poco. Expulsión de Campillo y poco más hasta el silbato final. El Coruxo sólo jugó la segunda mitad y ganó.

Coruxo:

Alberto Domínguez; Campillo, Rubén, Alberto García, Pablo García (Jorge Fernández, min. 36); Iosu Villar (Pedro Vázquez, min. 61), Antón; Andre Osterholm (Mateo, min. 61), Fernando, Pibe, Camochu.

Arandina:

Nacho Zabal; Nacho Ruiz, Saúl, Rubén Garcés, Edu Paya (Momar Ndoye, min. 15); Pablo, Álex Barrera (Jonathan Rubio, min. 83); Ruba, Leo Ramíerez, Carlos (Javi Jiménez, min. 75), Edgar.

Goles:

0-1, min. 45: Carlos; 1-1, min. 46: Osterholm; 1-2, min. 47: Edgar; 2-2, min. 71: Alberto García; 3-2, min. 78: Campillo.

Árbitro:

Pérez Muley. Expulsó a Campillo (min. 89). Amonestó a Iosu Villar; Carlos, Álex Barrera, Jonathan Rubio, Rubén Garcés y Ndoye.