El Guardés, a por el título

El Mecalia Atlético Guardés dio ayer un paso de gigante hacia su primer título de Liga de División de Honor al colocarse líder en solitario a falta de dos jornadas para el término de la competición.

El equipo de José Ignacio Prades no tuvo problemas para derrotar al Elche Mustang y se benefició de la derrota del Bera Bera, el anterior líder, en la pista del Rocasa Gran Canaria, un resultado que acerca a las de A Guarda a la conquista del campeonato.

Al Guardés le quedan sólo dos partidos por disputar en los que le bastará conseguir un empate y una victoria para hacerse con el título, al margen de lo que haga el Bera Bera. Además, esos dos encuentros serán ante rivales asequibles y que ya no se juegan nada esta temporada. El próximo fin de semana, el Guardés visita al Canyamelar Valencia, que sigue octavo en la tabla tras caer ayer en la pista del Helvetia Alcobendas 23-20), y cerrará la temporada dentro de quince días en A Sangriña ante el Granollers, décimo y que ayer se vio sorprendido por el ya descendido Base Villaverde en Madrid (33-22).

El encuentro de ayer ante el Elche Mustang apenas tuvo historia. El Guardés entró a la pista muy concentrado, consciente de lo que se jugaba en una jornada que podía ser determinante en la lucha por el título, y no permitió que su rival se hiciera ilusiones de puntuar en A Sangriña.

El Elche Mustang sólo aguantó el ritmo de las jugadoras de José Ignacio Prades en los primeros minutos del partido, pero en el tramo final de la primera parte, el Mecalia dio un primer hachazo al marcador y se fue al descanso con una ventaja de cinco goles (15-10).

En la segunda parte, las de A Guarda arrollaron al conjunto alicantino y se llevaron una victoria que vale media Liga. En las abarrotadas gradas de A Sangriña, mientras tanto, se gritaba ¡Rocasa, Rocasa!" y el conjunto canario cumplió con su parte.

Mecalia Atlético Guardés:

Marisol Carratu, Ana Cerqueira (2), África Sempere (5), Estela Doiro (4), Xeila Fervenza, Luciana Mendoza (2), Elena Oricas, Inés Hernández (7), Rosa Álvarez (1), Alesia Kurchankova (5), Haridian Rodríguez (4), Estela Carrera, Anthía Espiñeira (2), Rosario Urban (6).

Elche Mustang:

Llanos Trigueros, Miriam Sempere, Ivet Musons, Gema Gómez (2), Ekaterina Zhukova (2), Ferreira de Pinho, Laura Hernández, María Flores (2), Marian Salcedo (1), Lara Lamoneda (2), Oriana Carvajal (2).

Parciales:

2-1, 6-4, 7-8, 9-10, 12-10, 15-10 (descanso(; 19-13, 21-15, 28-16, 30-18, 34-20, 38-21.

Árbitros:

Dirigieron el partido Eric García Sanmartín y José María Roy. Excluyeron a Sempere, Carratu, Mendoza, Hernández, Álvarez, Haridian y Espiñeira por el Guardés y a Musons y Lamoneda por el Elche.