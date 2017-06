Equipación del RC Celta para la temporada 2017/2018

Bajo el lema “From the stadium to the Street”, adidas ha creado la nueva primera equipación con una línea moderna combinada con un diseño ‘retro’ destacando la sencillez en el modelo, el cuello en pico, el escudo (Woven badge), que recuerdo el de años atrás, y franjas anchas en la terminación de las mangas. Todo ello con un tejido en el frente de la camiseta que incorpora un diseño original con un picado en dos grosores diferentes creando líneas horizontales que rompen la verticalidad que otorgan las tres bandas clásicas de la marca adidas.



Con el color celeste propio del RCCelta como base y los detalles en rojo reflejando el color de la ciudad y la pasión de los aficionados, se busca la proximidad con el seguidor para que pueda utilizarla más allá del día del partido.



Segunda equipación



La segunda equipación busca, del mismo modo que en la primera y sin perder la elegancia de una camiseta oficial, el equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Está inspirada en colores más tradicionales con pequeños detalles que la vinculan con los característicos del club, ya que incorpora el negro como color base con el habitual celeste. En la base de la camiseta, se pueden apreciar pequeñas líneas ejecutadas por una técnica de cosido con diferentes puntadas. El cuello, retro, es de estilo mao con terminaciones modernas, como se pueden apreciar en los botones que incorpora.



La tecnología utilizada por adidas es Climacool, que, gracias a una combinación de tejidos climalite (empleando materiales reciclados) en construcción de mallas muy abiertas, permite regular la temperatura corporal, con ventilación y control de la humedad, para mantenerla en un estado óptimo.



El precio de venta al público fijado por adidas para esta camiseta es de 79.95 euros y estará disponible en la tienda oficial del club en próximas semanas.