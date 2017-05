El título pasa por Pucela

Tras el parón por la Copa de la Reina, el Mecalia Atlético Guardés retoma hoy la Liga en la complicada pista del Aula Valladolid con el objetivo de sumar una nueva victoria y mantenerse en la pelea por título. Colíder de la División de Honor, el equipo de José Ignacio Prades necesita ganar los cuatro partidos que le quedan para terminar la temporada y esperar algún tropiezo del Bera Bera, que se mantiene al frente de la clasificación por el 'golaverage' particular.

Prades ha desplazado a toda la plantilla a Valladolid para afrontar un choque que, reconoce, "a priori, es el más difícil de los que todavía tenemos que jugar".

"Del Aula me preocupa todo", resume el entrenador del Guardés, que destaca que el conjunto pucelano, séptimo en la tabla, "basa su juego en la velocidad, así que nos va a exigir mucho físicamente. Luego tiene jugadoras desequilibrantes, como pueden ser Cris Cifuentes, Silvia Arderius, Amaia González de Garibay, la portera Lourdes Guerra, Teresa Álvarez o Nekane Terés. Son cinco o seis jugadoras de primer nivel y además es una pista muy complicada en la que perdió Bera Bera (28-25). Va a ser un partido dificilísimo, como los últimos que hemos disputado, lo que pasa es que el equipo está respondiendo bastante bien y esperemos que vuelva a hacer otro partido casi sin errores".

En la primera vuelta, el Guardés se impuso con autoridad al Aula Valladolid en A Sangriña (35-22), pero Prades no cree que aquel encuentro sirva de referencia para el de hoy. "Ese partido fue entre semana, vinieron muy justas de tiempo, sin algunas de sus titulares y bajarse del autobús y ponerse a jugar un miércoles siempre es complicado. Creo que va a ser un partido totalmente distinto y mucho más complicado", indica el técnico, que considera que su equipo tendrá que "afrontar el encuentro con mucha serenidad, controlando en defensa sobre todo a Arderius y Amaia. Y en ataque, tener mucha paciencia frente a un rival que se dedica a defender y a correr". n