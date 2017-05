El tercer puesto, en juego

El Amfiv afronta hoy en la cancha del Mideba Extremadura la última jornada de la liga regular de División de Honor, una cita en la que necesita la victoria para finalizar la campaña en la tercera posición sin tener que depender de ningún otro resultado.

Con el billete sellado para la 'final four' que se celebrará en Albacete los próximos días 26 y 27 de mayo, el siguiente reto en una campaña histórica pasa por asegurar la tercera plaza. Los vigueses desperdiciaron la primera oportunidad el pasado fin de semana en el Pabellón Pablo Beiro frente al Bidaideak Bilbao, por lo que este encuentro en tierras extremeñas cobra la máxima relevancia.

Las cuentas del Amfiv son claras: un triunfo otorga la tercera posición y una derrota podría servir también para alcanzar esa meta en el hipotético caso de que el Bidaideak Bilbao pierda en su casa ante un Fundación Grupo Norte que buscará el triunfo para arrebatar a los vascos su plaza en la 'final four'.

Pablo Alonso, que se estrenará como máximo responsable técnico del primer equipo ante la ausencia de César Iglesias, es consciente de que "se trata de un partido muy importante para los dos equipos. Nosotros nos jugamos un puesto clave para la 'final four' y ellos tendrán todas las ganas y motivación para intentar ganar el último partido y despedir la temporada con victoria ante su afición".

La diferencia en la tabla clasificatoria, en la que el Amfiv ocupa la tercera plaza con un balance de 14 victorias y 5 derrotas mientras que el Mideba es séptimo con un saldo de 8 triunfos y 11 encuentros perdidos, invita a pensar en un partido cómodo del Amfiv, aunque el técnico afirma que "a pesar de lo que diga la clasificación, como ya se ha demostrado en los enfrentamientos previos contra ellos, va a ser un partido duro en el que tendremos que ganarnos cada punto para conseguir la victoria".

Porque el equipo extremeño no acostumbra a hacer concesiones a sus rivales, a los que obliga a esforzarse al máximo. "Ellos tienen un juego duro y bien estructurado y vienen de una pequeña racha de victorias que querrán aumentar para acabar la temporada con buenas sensaciones", analiza Pablo Alonso, quien considera que "nosotros llegamos plenos de energía, viendo que sólo queda una paso para cumplir nuestro último objetivo como es la clasificación para la 'final four' como terceros. Por ello, vamos a ir con todo a luchar por una victoria que sabemos que no va a ser fácil".

El presidente de la Xunta recibió al campeón de la Challenge Cup

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recibió ayer en su residencia a jugadores, técnicos y directivos del Amfiv para felicitarles por el éxito logrado recientemente al conquistar la Challenge Cup. Durante la recepción, Feijóo destacó la importancia de un club que "se había quedado tres veces a las puertas de un título europeo" y que perseveró para conseguir una copa que "es premio a la excelencia, el orgullo y el trabajo constante desde hace 35 años" porque "el Amfiv no se rinde, es un ejemplo de afouteza y superación".