El reinicio del Rápido

El Rápido de Bouzas inició ayer de forma oficial la nueva etapa en Segunda División B con la presentación de Borja Jiménez como entrenador. El técnico llega a Vigo con el objetivo de intentar alcanzar la permanencia y con una plantilla por confeccionar.

El equipo vigués tiene previsto cambiar el horario de entrenamientos para trabajar a las 16:00 horas y, de esta forma, caminar hacia el profesionalismo. Esta circunstancia provoca que varios jugadores con los que cuenta el club opten por no seguir en el equipo. En esta situación se encuentran Jesús Varela, Óscar Pardavila, Diego Vieytes e, incluso, Carlos Pereira. Álex Martínez apura todas las posibilidades y, hasta el momento, están confirmadas las bajas de Juanma Torres y los guardametas Aarón y Diego García. En el caso del segundo, no sigue en Vigo por voluntad propia.

En la presentación del técnico, el presidente del Rápido, Manuel Seoane, reconoció que "le hemos pedido que intente salvar al equipo. Si lo hace, sabe que será un paso adelante en su carrera. Es un entrenador joven, un estudioso del fútbol y es el técnico que nos recomendó nuestro director deportivo Álex Martínez".

Precisamente, entrenador y director deportivo trabajan codo con codo en la elaboración de la plantilla del próximo curso y el nuevo técnico aportará su conocimiento de la categoría más allá de Galicia.

"La primera opción son los jugadores que ya estaban aquí. Después, abriremos la puerta a otros mercados porque hay muchos futbolistas dispuestos a jugar en Segunda B. No podemos demorarnos mucho", explicó Borja Jiménez en el Baltasar Pujales.

La tarea tiene que ser veloz porque en las próximas semanas debe comenzar la pretemporada para iniciar el curso en el mes de agosto. Borja Jiménez y Álex Martínez deben exprimir los días para hacer un equipo de garantías.n