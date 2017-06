El principio del final

Tras dejar en la cuneta a Cayón y Santa Brígida, el Rápido de Bouzas inicia hoy en el Baltasar Pujales la última eliminatoria de la fase de ascenso, en la que tiene como rival al Peralada catalán, filial del Girona y uno de los equipos más fuertes del 'play-off'.

Patxi Salinas, entrenador del conjunto vigués, tiene a su disposición a toda la plantilla y ha citado a todos los jugadores esta tarde en el campo para seleccionar un once que pueda hacer frente con las mejores garantías al cuadro gerundense.

El Peralada, que terminó segundo en su grupo a tres puntos del campeón, el ya ascendido Olot, eliminó en la primera ronda al Móstoles, al que ganó los dos partidos (0-1 y 2-0), y en las semifinales se deshizo del Conquense, al que goleó en su campo (3-0) y con el que perdió en Cuenca (3-1.

Salinas es consciente de la calidad que atesoran algunos de los futbolistas del conjunto rival, como "Corominas, que era el mejor jugador que tenía el Olot, o Boniquet, que estuvo en el Sant Andreu y en el Terrasa. Son futbolistas de enorme calidad para la parte de ataque del equipo", afirma.

Por ello, el técnico del Rápido espera esta tarde en el Baltasar Pujales "un rival muy duro, que juega muy bien la pelota y que tiene muy buenos futbolistas. Es un equipo que espera un poco en su campo para salir a la contra, entonces no creo que venga a disputarnos la posesión del balón, sino que espero un rival bien ordenado, replegado y con buena salida de balón".

En definitiva, un estilo similar al que ha desarrollado el Rápido esta temporada y que tan buenos resultados le está dando. "(El Peralada) juega muy parecido a nosotros, muy ordenado atrás y cada vez que recupera te hace mucho daño a la espalda de la defensa. Tiene jugadores rápidos arriba, sobre todo por fuera, y con talento en el uno contra uno. Se basa mucho en su fortaleza, como nosotros, y con espacios te hace mucho daño", analiza Patxi Salinas.

El preparador del Rápido admite que "intentaremos correr los menores riesgos posibles, pero jugando como lo hemos hecho hasta ahora", y considera que un buen resultado sería "cualquiera que no sea perder. Creo que la eliminatoria se va a decidir en Girona y si pierdes tendrás que ir más a la desesperada, pero cualquier resultado que no sea ése nos vendría bien porque tenemos capacidad para ganar en cualquier campo".

El partido de ida de la final de la fase de ascenso ha levantado una gran expectación en Bouzas y se espera un lleno en el Baltasar Pujales, como el que se produjo ya en el choque con el Santa Brígida.

Rápido de Bouzas: Diego; Jesús Varela, Adrián, Vieytes, Coti; Yago Pérez, Diego Diz, Juanma Torres, Youssef; Tomás y Pablo Carnero.

peralada: Richi Paz; Forgás, Estellés, Vallho, Marc Carbó; Pablo Carbonell, Boniquet, Corominas, Clotet; Chele y Djak Traoré.